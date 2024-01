Vorschau und Zeitplan: Supercross Anaheim-1

An diesem Wochenende beginnen in Anaheim (Kalifornien) die US-Supercross-Meisterschaften 2024. Mit dabei sein wird der amtierende Motocross-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) aus Spanien.

Während der Aufbauarbeiten im Angel Stadium von Anaheim musste die Strecke wegen einiger Regenschauer abgedeckt werden. Die Wetterprognosen für den kommenden Samstag sagen in Kalifornien Temperaturen von bis zu 17 Grad Celsius bei Bewölkung und starken Windböen voraus. Das Layout der Strecke ist wieder sehr anspruchsvoll und beinhaltet auch eine Sandsektion.

Chase Sexton, der Ende der Saison 2023 von HRC zu Red Bull KTM wechselte, wird in dieser Saison mit der Startnummer 1 des Titelverteidigers antreten. Sein größter Herausforderer wird nach seiner bestechenden Form 2023 wohl Jett Lawrence sein, der im vergangenem Jahr noch in der 250er Westküstenmeisterschaft antrat und diese auch gewann. Für Star Racing Yamaha Pilot Eli Tomac wird das Rennen in Anaheim das erste seit seinem Achillessehnenriss in Denver sein. Cooper Webb wird in dieser Saison wieder auf Yamaha ausrücken, Dylan Ferrandis wechselte von Yamaha zu Honda. Gespannt sein dürfen wir auch auf den Auftritt des amtierenden Motocross-Weltmeisters Jorge Prado und auf das 450er Debüt von Hunter Lawrence. Natürlich freuen sich nicht nur die deutschen Fans auf den ersten Auftritt von Ken Roczen (HEP Suzuki) in diesem Jahr.

Auch in der 250er Klasse wechselten einige Fahrer Farben und Teams. Jo Shimoda aus Japan wechselte von Kawasaki zu HRC, während Maximus Vohland in diesem Jahr für Kawasaki an den Start gehen wird. Levi Kitchen wechselte von Yamaha zu Kawasaki. Star Racing Yamaha-Werksfahrer Jordon Smith und Husqvarna-Werksfahrer R.J. Hampshire werden im Meisterschaftskampf an der Westküste ein Wörtchen mitreden wollen. Aber: Grau ist alle Theorie, entschieden wird auf dem Platz, genauer gesagt in den frühen Morgenstunden des Sonntags im Infield des Angel Stadiums von Anaheim.

Alle 17 Runden der AMA-Supercross- und Motocross-Serie werden mit einem kostenpflichtigen Livestream übertragen. Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 159.99 US$. Inklusive Steuern und Gebühren werden für den Saisonpass ca. 190 € fällig*).

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Supercross Anaheim-1

Samstag, 6. Januar 2024:



19:00 – Freies Training

20:05 – Qualifikationstraining 250

20:50 – Qualifikationstraining 250

Sonntag, 7. Januar 2024

Vorläufe:

02:05 - 250SX Vorlauf 1

02:19 - 250SX Vorlauf 2

02:33 - 450SX Vorlauf 1

02:47 - 450SX Vorlauf 2

Last Chance Qualifyer:

03:21 - 250SX Last Chance Qualifier

03:32 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals:

03:50 - 250SX Main Event (15 Minutes + 1 Runde)

04:28 - 450SX Main Event (20 Minutes + 1 Runde)

*) Angaben in MEZ ohne Gewähr