Jorge Prado (GASGAS): US-Supercross-Einsatz bestätigt

Der spanische MXGP-Motocross-Weltmeister Jorge Prado (Red Bull GASGAS) wird im neuen Jahr tatsächlich den Beginn der US-Supercross-Serie in Kalifornien bestreiten.

Nun ist es fix: Jorge Prado wird für das Team Red Bull GASGAS den Auftakt der US-Supercross-Serie mitfahren. Der Spanier hatte zuletzt in den USA ein Trainingscamp absolviert und sich dort mit einigen Trainingspisten vertraut gemacht.

Vorerst wurde bestätigt, dass der 22-Jährige aus Lugo die Rennen von Anaheim 1, San Francisco und San Diego bestreiten soll. Für den dreifachen Weltmeister Prado erfüllt sich damit ein mehrfach geäußerter Kindheitstraum.

Bei den Trainingssessions in den USA zeigte er zuletzt hohes Potenzial. Wie alle Europäer muss er sich nach eigenen Aussagen jedoch mit dem Waschbrett besser vertraut machen.

Für die Pierer-Gruppe wird es nun doppelt spannend: Beim Auftakt wird neben GASGAS-Pilot Prado in der Red-Bull-KTM-Truppe Neuling Chase Sexton an der Seite von Aaron Plessinger am Start sein. Dazu kommen die Fahrer im offiziellen US-Husqvarna-Team.

Der Plan sieht aktuell so aus: Prado kehrt nach dem Event in San Diego am 20. Januar nach Europa zurück, wo er sich auf die neue Motocross-WM-Saison vorbereiten wird. In der MXGP startet diese am 10. März in Patagonien in Argentinien. Ziel des Teams de Carli ist mit Prado die Titelverteidigung in der MXGP-Klasse.