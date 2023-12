Das sind die Suzuki-Teamkollegen von Ken Roczen

Suzuki geht in den USA in der 450er Klasse mit 3Fahrern an den Start. In der 250er Klasse wird mit Anthony Bourdon ein weiterer Europäer in den Arenen des US-Supercross starten. Das Team zeigt sich gut aufgestellt.

Am 6. Januar beginnen in Anaheim (Kalifornien) die Supercross-Meisterschaften 2024. HEP Suzuki wird mit 3 Fahrern in der 450er Klasse und 4 250er Piloten antreten. Speerspitze des 450er Teams wird wieder Ken Roczen sein. Nach P3 bei den US Supercross- Meisterschaften beendete der Deutsche die SMX-Serie (Super-Motocross) auf Gesamtrang 2, wurde FIM Supercross-Weltmeister und gewann die Einzelwertung des Motocross der Nationen in Ernée. «Ich freue mich, weiterhin für das Team Progressive Insurance ECSTAR Suzuki anzutreten. Wir haben eine gute Basis geschaffen und ich kann es kaum erwarten, weiterhin zu versuchen, unsere Suzuki auf das Podium zu bringen. Das Team und ich, wir sind sehr motiviert», erklärte der Deutsche.

Roczens Teamkollegen in der 450er Klasse werden erneut Kyle Chisholm und Shane McElrath sein. Chisholm hat sich bereits in diesem Jahr als Test- und Entwicklungsfahrer einen Namen gemacht. «Dies wird mein zweites Jahr mit dem Team und ich freue mich über alle Fortschritte, die wir mit der RM-Z450 und dem Team als Ganzes gemacht haben. Alle haben großartig zusammengearbeitet. Wir wollen darauf aufbauen und 2024 noch besser werden» erklärte Chisholm.

Der zweimaliger Vizemeister der 250 West Serie, Shane McElrath, geht als dritter Teamfahrer ins Rennen. «Ich freue mich, für die gesamte Saison 2024 wieder für das Team antreten zu können. Es ist eine wirklich tolle Truppe mit viel Erfahrung», erklärte McElrath.

In der 250er Klasse präsentiert Suzuki das Team 'Toyota Redlands BARX Suzuki'. Als Fahrer wurde der französische MX2-Elite-Champion des Jahres 2020, Anthony Bourdon, engagiert, der seine SX-Karriere in den USA fortsetzen will. Neben dem Franzosen starten die Fahrer Derek Drake, Max Miller und Preston Boespflug.

Larry Brooks wird weiterhin als Teammanager von HEP Suzuki die Fäden in der Hand halten. Brooks erwartet weiterhin starke Ergebnisse von beiden Teams. «Wir sind gespannt auf die kommende Saison und motiviert für ein weiteres erfolgreiches Jahr! Wir haben in der Nebensaison hart gearbeitet, damit wir in Anaheim 1 bereit für die Rennen sind. Es ist großartig, dass Ken, Kyle und Shane eine weitere Saison für uns starten. Wir haben in diesem Jahr große Fortschritte gemacht und wollen 2024 weiter darauf aufbauen.»