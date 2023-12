Triumph: US-Debüt erst im Februar an der Ostküste

Nachdem Joey Savatgy von der AMA keine Starterlaubnis für die US-Westküsten-Meisterschaften erhielt, wird das Werksteam am 3. Februar mit Jalek Swoll und Evan Ferry an der Ostküste in die US-Meisterschaften einsteigen.

Am 6. Januar 2024 beginnt in Anaheim (Kalifornien) die US-Supercross-Saison. Triumph wollte mit Joey Savatgy in die in Anaheim beginnenden US-Westküstenmeisterschaften einsteigen, aber Savatgy erhielt für diese Klasse von der AMA keine Startberechtigung. Savatgy müsste wegen einer früher geltenden 'point out'- Regel in die 450er Klasse aufsteigen, aber Triumph hat in der kommenden Saison nur die 250er TF 250-X am Start. Das Triumph-Werksteam änderte den Plan und wird mit Swoll und Ferry nur an der Ostküste starten. Savatgy steigt im Mai in die US Nationals der 250er Klasse ein.

Die Ostküsten-Meisterschaften beginnen am 3. Februar in Detroit. Dort wird das Triumph-Werksteam mit Jalek Swoll und Evan Ferry debütieren.

Der 23-Jährige Swoll beendete die Saison 2021 auf Rang 5 und stand 2023 auf dem Podium. Evan Ferry ist ein aufstrebendes Talent aus den US-Amateurmeisterschaften. Der 19-jährige Ferry war in den Supercross Futures erfolgreich und holte 2020 den Titel in Loretta Lynn.

Der frühere Motocross-Champion Mike Brown agiert als Trainer der Triumph-Werksfahrer. Swoll und Ferry äußerten sich positiv über ihr neues Arbeitsgerät: «Ich freue mich riesig, ein Teil von Triumph Racing zu sein», erklärte Swoll. «Das ist ein neues Kapitel meiner Rennkarriere mit einer tollen Truppe. Wir haben viel Arbeit geleistet. Meine ersten Eindrücke vom Motorrad waren positiv. Ich fühle mich damit wirklich wohl. Wir haben mit Mike Brown hart gearbeitet und ich bin aufs Ganze gegangen. Mein Ziel für die kommende Saison sind Podiumsplatzierungen.»

Triumph Racing Team Manager Bobby Hewitt sieht Triumph vor einem Wendepunkt: «Es ist ein historischer Moment für Triumph Motorcycles und für mich ist es eine große Ehre, Teil dieses Programms zu sein. Ich bin mit unserer Fahreraufstellung zufrieden. Ich habe mit Jalek, Evan und Joey bereits früher zusammengearbeitet. Das war sehr nützlich für die Einhaltung unseres Zeitplans. Mit unseren drei Fahrern haben wir eine solide Startaufstellung für die erste Saison im AMA Supercross und Pro Motocross.»

Savatgy wird an den am 25. Mai beginnenden US Nationals teilnehmen. Er hat in der 250er Klasse sieben Gesamtsiege und 14 Podiumsplatzierungen eingefahren. «Endlich kann ich wieder mit Werksmaterial ausrücken», erklärte Savatgy. «Ich will mir selbst beweisen, dass ich immer noch Titelanwärter sein kann. Da es sich um ein komplett neues Motorrad handelt, hatte ich damit gerechnet, dass es einige Zeit dauern würde, bis ich mich daran gewöhne. Aber dieser Prozess ging schneller und einfacher als erwartet. Das Bike fühlt sich gut und komfortabel an. Schon das Standardmotorrad ist eine gute Basis für den Wettkampf und ich freue mich darauf, mit diesem neuen Kapitel meiner Karriere zu beginnen.»