Vorschau SX San Francisco: Erstes Regenrennen?

Für den zweiten Lauf der US Supercross-Meisterschaften in San Francisco sind Regenschauer vorhergesagt. In der 450er Klasse hat der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence die Führung übernommen.

Am kommenden Wochenende findet im offenen Oracle Park von San Francisco die zweite Runde der US Supercross-Meisterschaften statt. Die Wetterprognosen sagenwach dem Kälteeinbruch in den USA für den Samstag-Nachmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit Regenschauer bei Tageshöchsttemperaturen von 13 Grad voraus. Es könnte also sein, dass wir das erste Regenrennen der Saison erleben.

Bei den Big Boys hat der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence das Zepter übernommen. Er war beim Saisonauftakt in Anaheim eine Klasse für sich und er wird es in dieser Saison sein, den es zu schlagen gilt. Ken Roczen (HEP Progressive Suzuki) präsentierte sich beim Saisonauftakt vor einer Woche in guter Form, musste aber nach Vorlaufsieg und Poleposition nach einer unverschuldeten Kollision zu Boden und mit verbogenem Bike dem Feld hinterherfahren. Trotzdem fuhr der Deutsche mit einer kämpferisch und fahrerisch starken Leistung noch auf P10 nach vorne und betrieb damit Schadensbegrenzung.

In guter Form präsentierte sich in Anaheim auch Cooper Webb, der allerdings im Finale stürzte und von Rang 2 auf P6 zurückfiel, während sein Star Racing Yamaha Teamkollege Eli Tomac nach seiner langen Verletzungspause noch nicht in den Rennrhythmus gefunden hat. Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson zeigte in Anaheim auf Rang 2 alte Stärke. Titelverteidiger Chase Sexton erreichte bei seinem ersten Auftritt als KTM-Werksfahrer den dritten Podiumsrang vor dem ebenfalls gut aufgelegten Aaron Plessinger (KTM). Dylan Ferrandis, der in diesem Jahr auf einer privaten Honda ausrückt, zeigte in Anaheim, dass er auch ohne Werksmaterial vorn mit dabei sein kann. Das 450er Supercross-Debüt von Hunter Lawrence in der 450er Klasse endete für den Australier nach Crash im Vorlauf nur im Hoffnungslauf, wo er die Qualifikation allerdings verfehlte. In san Francisco wird auch MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) wieder am Start stehen. Der Spanier erreichte in Anaheim P13.

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22, (-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20, (-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17, (-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15, (-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14, (-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13, (-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12, (-13)

In der Lites-Westküsten-Meisterschaft hat Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire nach dem ersten Rennen die Führung übernommen. HRC-Neuzugang Jo Shimoda verfehlte nach schwachen Starts das Podium. Überraschend stark zeigte sich Red Bull KTM Werksfahrer Julien Beaumer, der in der im Finale von Anaheim in der Spitzengruppe mitmischte und das Rennen auf P6 beendete.

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 1

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 25

2. Jordon Smith (USA), Yamaha, 22, (-3)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 20, (-5)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 18, (-7)

5. Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 17, (-8)

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 16, (-9)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 15, (-10)

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 14, (-11)

9. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 13, (-12)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 12, (-13)

Alle 17 Runden der AMA-Supercross-Serie werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)





Zeitplan Supercross San Francisco*)

Samstag, 13. Januar 2024

19:40 – Freies Training

20:50 – Qualifikationstraining 250

21:20 – Qualifikationstraining 450

Sonntag, 14. Januar 2024

Vorläufe

02:36 - 250SX Vorlauf 1

02:50 - 250SX Vorlauf 2



03:21 - 450SX Vorlauf 1

02:18 - 450SX Vorlauf 2

Last Chance Qualifyer

03:52 - 250SX Last Chance Qualifier

04:03 - 450SX Last Chance Qualifier

Finals

04:23 - 250SX Main Event (15 Minutes + 1 Runde)

04:56 - 450SX Main Event (20 Minutes + 1 Runde)



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr