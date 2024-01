Cooper Webb (Yamaha): Böser Abflug im Finale und P6

Star Racing Yamaha Werksfahrer Cooper Webb kämpfte im Finale von Anaheim-1 mit Jason Anderson (Kawasaki) um P2, doch ein heftiger Sturz warf ihn auf P6 zurück. Webb hinterließ dennoch einen starken Eindruck.

Sein Auftritt beim Saisonauftakt der US Supercross-Meisterschaften in Anaheim dürfte seine Zweifler zum Schweigen gebracht haben: Cooper Webb, der Ende des vorigen Jahres von Red Bull KTM zu Star Racing Yamaha wechselte, gewann den zweiten Vorlauf und überholte in diesem Rennen auch den späteren Sieger Jett Lawrence (Honda).

Im Finale ging es nach mäßigem Start zwischen ihm und Jason Anderson im Kampf um Platz 2 heftig zur Sache. Webb attackierte und forderte Jason Anderson immer wieder aufs Neue heraus, doch der Kawasaki-Werksfahrer behielt jedesmal die Nase vorn. Webb wirkte genervt. Er fühlte sich von Anderson aufgehalten und probierte es an allen möglichen und unmöglichen Stellen, bis er sich in Runde 17 am Walljump überschlug und heftig über den Lenker zu Boden ging.

Webb konnte sich zum Glück wieder schnell aufrappeln und sicherte sich noch den sechsten Platz. Weniger Glück hatte sein Star Racing Teamkollege Nate Thrasher im 250er Finale. Thrasher stürzte an derselben Stelle und musste von der Medical Crew aus dem Angel Stadium mit lädierter Schulter abtransportiert werden.

Ergebnis Supercross Anaheim 1:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Meisterschaftsstand nach Runde 1 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22, (-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20, (-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17, (-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15, (-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14, (-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13, (-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12, (-13)