Chase Sexton (3.): «Positiver Start für KTM-Karriere»

Der US-amerikanische Red Bull-KTM-Neuzugang Chase Sexton sprach nach dem Supercross-Auftakt in Anaheim 1 über den ersten Podestplatz für seinen neuen Arbeitgeber aus Österreich.

Chase Sexton zeigte als Titelverteidiger am Samstag in Anaheim/Kalifornien beim US-Saisonauftakt eine sehr solide Leistung. Der 24-Jährige aus Illinois fuhr auf der Red Bull-KTM auf Anhieb auf das Podium, nachdem Cooper Webb (Yamaha) in der Schlussphase gestürzt war.

Sexton kam im Finale hinter dem australischen Honda-Superstar Jett Lawrence und Jason Anderson (Kawasaki) an, nachdem ihm im Qualifying die zweitschnellste Rundenzeit gelungen war. «Ich bin hierher gekommen, um zu gewinnen und ganz vorne zu sein, aber ich bin auch glücklich, hier mit einem Podestplatz abzureisen», fasste Sexton zusammen, der 13 Sekunden hinter Lawrence die Ziellinie kreuzte.

Eine Schrecksekunde im Heat-Race steckte Sexton gut weg, als er früh zu Boden gegangen war und dann durch das Feld auf P6 preschte. «Wie wir bereits im Vorjahr gesehen haben, geht es in gleichem Maße um die Konstanz wie um den Speed», hielt Sexton fest und fügte an: «Wir wissen, woran wir arbeiten müssen. Ich fühle mich noch solider in diesem Jahr und ich denke, wir werden in einer sehr guten Position sein.»

Mit Blick auf den gesamten Renntag stellte der prominente KTM-Neuzugang fest: «Es war ein positiver Start für meine Karriere bei Red Bull KTM Factory Racing. Ich freue mich jetzt schon darauf, mich mit Fortlaufen der Events in dieser frühen Phase der Saison weiter zu steigern.»

Der zweite Lauf der prestigeträchtigen US-Supercross-Serie findet am 13. Januar in San Francisco statt.

Ergebnis Supercross Anaheim-1:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Meisterschaftsstand nach 1 von 17 Events:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22, (-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20, (-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17, (-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15, (-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14, (-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13, (-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12, (-13)