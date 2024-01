Jason Anderson (Kawasaki): «War nichts Schmutziges»

Kawasaki-Hoffnung Jason Anderson konnte beim Supercross-Auftakt in den USA in Anaheim 1 Jett Lawrence in der Startphase austricksen. Anschließend sprach er über seine Eindrücke.

Kawasaki-Ass Jason Anderson kam Jett Lawrence beim Supercross-Auftakt von Anaheim 1 am nächsten. Der 30-Jährige ging in der ersten Runde sogar kurz am Australier vorbei in Führung, eher er mit Platz 2 Vorlieb nehmen musste.

Am Ende wurde es für «El Hombre» Anderson mit der neuen, überarbeiteten Kawasaki noch eng um Position 2, als von hinten Yamaha-Heimkehrer Cooper Webb stark aufkam und Anderson gehörig unter Druck setzte, ehe Webb per Nose-Dive von seiner Maschine flog.

Für Anderson war der Saisonauftakt dennoch gelungen. «Mit einer neuen Basis will man natürlich Leistung zeigen – speziell, wenn uns die Jungs geben, was wir wollen. Man hat die viele Arbeit im Winter im Hinterkopf und am Wochenende lastete dieses Gewicht auf meinen Schultern. Es war positiv, einen soliden Main-Event zu haben – ich hatte guten Speed. Aber das war das erste von 17 Rennen, wir haben noch Arbeit vor uns.»

Zum Fight gegen Cooper Webb sagte Anderson: «Cooper war respektvoll, bis zu dem Versuch nach der Startgeraden. Es war nichts Schmutziges, ich war innen und wollte mich nicht überholen lassen. Der Kampf hat unseren Speed aber etwas verlangsamt. Jett konnte wegfahren und hatte dann drei Sekunden Vorsprung. Cooper, Jett und ich waren für etwa 15 Minuten im Finale relativ gleich schnell unterwegs. Es war hart, Zeit gut zu machen. In den Whoops hatte ich eine etwas andere Linie und kam dort an Jett immer ein wenig ran. Dann hörte ich Cooper hinter mir, den hört man in den Whoops immer mit seiner Drehzahl. Es war ein gutes Rennen.»

Ergebnis Supercross Anaheim 1:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Aaron Plessinger (USA), KTM)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Cooper Webb (USA), Yamaha

7. Justin Barcia (USA), GASGAS

8. Justin Cooper (USA), Yamaha

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Ken Roczen (D), Suzuki

11. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

12. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

13. Jorge Prado (E), GASGAS

14. Justin Hill (USA), KTM

15. Derek Drake (USA), Suzuki

Meisterschaftsstand nach 1 von 17 Events:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 25

2. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 22, (-3)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 20, (-5)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 18, -7)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 17, (-8)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 16, (-9)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 15, (-10)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 14, (-11)

9. Eli Tomac (USA) Yamaha, 13, (-12)

10. Ken Roczen (D), Suzuki, 12, (-13)