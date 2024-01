Vorschau und Zeitplan Anaheim-2

Die Wetteraussichten für die 4. Runde der US-Supercross-Meisterschaften sind ausgezeichnet. Im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien) wird an diesem Wochenende der 4. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften ausgetragen.

Am kommenden Wochenende wird im Angel Stadium von Anaheim bereits die 4. Runde der US-Supercrossmeisterschaften ausgetragen. Die Wetterprognosen sind diesmal gut: Bei Sonnenschein und leichter Bewölkung werden in Kalifornien Tageshöchstwerte von 26 Grad bei einer Regenwahrscheinlichkeit von null Prozent vorhergesagt. Nach den beiden Schlammrennen in San Francisco und San Diego dürfen sich Athleten und Zuschauer nun also auf gute äußere Bedingungen freuen. Zugleich markiert die Veranstaltung das erste Rennen des Jahres im Triple Crown Format. Sieger und Platzierte werden also aus der Summe von jeweils 3 Finalrennen ermittelt.

Nach seinem ersten Sieg in San Diego wird Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger in Anaheim auch erstmals mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden antreten. Sein Teamkollege und Titelverteidiger Chase Sexton hat in der Tabelle nur einen Punkt Rückstand und auch Jett Lawrence (Honda), der den Saisonauftakt an gleicher Stelle überlegen gewann, hat einen Rückstand von nur 4 Punkten zur Spitze.

Der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot Ken Roczen, der besonders bei den letzten beiden Schlammrennen ziemliches Pech hatte, rangiert mit 18 Zählern Rückstand auf dem 8. Platz.

Für den amtierenden MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) wird das Rennen in Anaheim-2 sein vorerst letzter US-Auftritt werden. Der Spanier rangiert nach 3 Meisterschaftsrunden im Bereich der Top-10. Für ihn wird dieses Rennen zugleich sein erster Triple-Crown-Einsatz sein.

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 17:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59, (-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49, (-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49, (-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49, (-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48, (-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40, (-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35, (-25)

In der Lites-Westküsten-Meisterschaft konnte Star Racing Yamaha Werksfahrer Jordon Smith nach P3 in San Diego seinen Vorsprung an der Tabellenspitze von 5 auf 8 Punkte ausbauen. Der Sieger von San Diego, Nate Thrasher, rangiert nach Problemen in den ersten beiden Rennen nur auf Tabellenrang 12. Auch der japanische HRC-Neuzugang Jo Shimoda sucht in dieser Saison noch nach seiner Form.

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 3

1. Jordon Smith (USA), Yamaha, 67

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 59, (-8)

3. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 57, (-10)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 54, (-13)

5. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 41, (-26)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 39, (-28)

7. Jo Shimoda (J), Honda, 36, (-31)

8. Carson Mumford (USA), Honda, 36, (-31)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 36 (-31)

10. Julien Beaumer (USA), KTM, 33, (-34)

Alle 17 Runden der AMA-Supercross-Serie werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)





Zeitplan Supercross Anaheim 2

Samstag, 27. Januar 2024:

18:40 – Freies Training

20:50 – Zeittraining 1, 250

21:20 – Zeittraining 1, 450

22:50 – Zeittraining 2, 250

23:20 – Zeittraining 2, 450

Sonntag, 28. Januar 2024

Last Chance Qualifyer:

00:30 - 250SX Last Chance Qualifier

00:40 - 450SX Last Chance Qualifier

Finale 1:

02:36 - 250SX Rennen 1

03:01 - 450SX Rennen 1

Finale 2:

03:37 - 250SX Rennen 2

03:54 - 450SX Rennen 2

Finale 3:

04:39 - 250SX Rennen 3

05:06 - 450SX Rennen 3



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr