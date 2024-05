KTM mit neuem Konzept – Arbeit am Reihenvierzylinder? 16.05.2024 - 19:55 Von Thomas Kuttruf

© Gold & Goose KTM RC16: Möglicherweise ab 2027 mit einem Reihenmotor © t.kuttruf Sebastian Risse: «KTM unterstützt das neue Reglement mit der Festlegung auf Vierzylinder-Motoren» Zurück Weiter

Seit dem Einstieg in die MotoGP-WM setzt KTM auf einen Motor in V-Konfiguation. Die Konstruktion ist ein Erfolg. Dennoch schließt man in Österreich nicht aus die 850er-Generation als Reihenvierzylinder aufzusetzen.