Zeitplan Detroit mit Racing-Debüt von Triumph

In Detroit beginnen die US-Ostküsten-Meisterschaften, bei der sich der britische Hersteller Triumph mit der TF 250-X erstmals dem Wettbewerb stellen wird. Die 450er SX-Klasse geht bereits in ihre 5. Runde.

Am kommenden Wochenende beginnen im Ford Field von Detroit die Supercross-Lites-Ostküsten-Meisterschaften 2024. Neben dem 5. Lauf der 450er US-SX-Meisterschaften wird in Detroit das mit Spannung erwartete Supercross-Debüt von Triumph erwartet. Das Projekt selbst wurde von den Beteiligten hoch gelobt. Nun müssen sich die im schwarzen Design gestalteten neuen Bikes im Wettbewerb behaupten.

Der Einstieg von Triumph in den Offroadsport gilt für die globale Motocross-Szene als Meilenstein. Zur Erinnerung: Triumph wird in diesem Jahr in der 250er Klasse in den Serien US-Supercross, MX2-WM und US-Motocross antreten. 2025 ist der Einstieg mit einem 450er Modell geplant. In Detroit werden Jalek Swoll und Evan Ferry als Triumph Werksfahrer antreten. Für Ferry wird es überhaupt das erste Supercross-Rennen seiner Karriere. Außerdem sind weitere Debütanten am Start: Der aus dem ADAC Youngster Cup bestens bekannte Spanier Guillem Farres wird sein Supercross-Debüt als Husqvarna-Werksfahrer geben.

Nach der Papierform dürften Haiden Deegan (Yamaha) und Max Anstie (Honda) als aussichtsreiche Titelkandidaten an der Ostküste ins Rennen gehen. Sie treffen auf die Pro Circuit Kawasaki-Crew mit Cameron McAdoo, Austin Forkner und Seth Hammaker. Auch der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle wird in diesem Jahr an der Ostküste starten.

Dominique Thury tritt in diesem Jahr für das für das Team Partzilla PRMX Racing Kawasaki an. Angesichts der Leistungsdichte des Feldes wird es für ihn in erster Linie um den Einzug ins Abendprogramm gehen.

In der 450er Supercross-Meisterschaft geht es in Detroit bereits in die 5. Runde. Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger tritt erneut mit dem 'redplate' des Tabellenführers an. Er führt mit 4 Punkten Vorsprung gegenüber seinem Teamkollegen und Titelverteidiger Chase Sexton. Nach seinem Sieg beim Triple Crown Event von Anaheim-2 hat Star Racing Yamaha Pilot Cooper Webb in der Tabelle einen Sprung nach vorne gemacht und rangiert auf P3. Ken Roczen (HEP Progressive Suzuki), der in Anaheim stürzte, rangiert in der Tabelle mit 23 Punkten Rückstand auf Platz 8.

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 17:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM, 80

2. Chase Sexton (USA), KTM, 76, (-4)

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 74, (-6)

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 72, (-8)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 70, (-10)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67, (-13)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62, (-18)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 57, (-23)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 49, (-31)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 45, (-35)

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38, (-42)

Im Gegensatz zum regulären Zeitplan beginnen die Rennen in Detroit nicht erst am Abend, sondern bereits in den frühen Nachmittagsstunden. Die Eröffnungsfeier beginnt um 14:30 Uhr Ortszeit (20:20 Uhr MEZ) und um 21:06 Uhr europäischer Zeit wird der erste Vorlauf gestartet. Das Wetter wird in Detroit keine Rolle spielen, da das 65.000 Zuschauer fassende Ford Field komplett überdacht ist.

Alle 17 Runden der AMA-Supercross-Serie werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Supercross Detroit

Samstag, 3. Februar 2024

14:00 – Freies Training

15:05 – Zeittraining 1, 450

15:50 – Zeittraining 1, 250

17:20 – Zeittraining 2, 450

18:05 – Zeittraining 2, 250

Vorläufe:

21:06 – 450 SX East Vorlauf 1

21:20 – 450 SX East Vorlauf 2

21:34 - 250SX Vorlauf 1

21:48 - 250SX Vorlauf2

Last Chance Qualifyer:

22:20 - 450SX Last Chance Qualifier

22:32 - 250SX Last Chance Qualifier

Finals:

22:53 - 250SX Main Event (15 Minuten + 1 Runde)

23:27 - 450SX Main Event (20 Minuten + 1 Runde)

*) Angaben in MEZ ohne Gewähr