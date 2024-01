Aaron Plessinger (KTM): Führung in den USA verteidigt

Red-Bull-KTM-Ass Aaron Plessinger konnte beim ersten Supercross-Triple-Header der neuen Saison in Anaheim II nach schwierigem Beginn seine Tabellenführung in der US-Supercross-Meisterschaft bewahren.

Das Meeting von Anaheim II war der erste Triple-Header der laufenden US-Supercross-Saison. Red-Bull-KTM-Fahrer Aaron Plessinger konnte dabei trotz eines durchwachsenen Wochenendes seine Tabellenführung behalten. Der Cowboy aus Ohio kam in den drei Finalläufen auf die Ränge 6, 4 und 3.

Plessinger wirkte mit der Tabellenführung in Anaheim zunächst gehemmt und kam im Qualifying nur auf Position 14. Im ersten Lauf rettete der 28-Jährige Rang 6 ins Ziel. Später steigerte sich Plessinger auf die Plätze 4 und 3. Und stand somit am Ende eines nervösen Renntags sogar noch auf dem Podium, weil Jason Anderson um einen Platz nach hinten versetzt wurde. Die Tabellenführung auf Teamkollege Chase Sexton konnte Plessinger sogar ausbauen.

«Dieses Rennen war wichtig für mich», betonte Plessinger, der in San Diego erstmals in seiner Karriere die 450er-Tabellenführung im US-Supercross übernommen hat. «Es ging darum, konstant zu bleiben und die Dinge nicht zu sehr in meinen Kopf zu lassen. Ich glaube, dass ich diesbezüglich einen guten Job gemacht habe.»

Ergebnis Supercross Anaheim-2:

1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 2-2-5

2. Eli Tomac (USA) Yamaha, 5-7-1

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-4-3

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-1-8

5. Chase Sexton (USA), KTM, 1-11-2

6. Jett Lawrence (AUS), Honda, 7-3-4

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-6-10

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 10-5-6

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 8-15-7

10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10-9

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 9-9-12

12. Jorge Prado (E), GASGAS, 12-8-15

13. Justin Barcia (USA), GASGAS, 13-16-11

14. Christian Craig (USA), Husqvarna, 17-12-13

15. Justin Hill (USA), KTM, 16-13-14

…

DNS: Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Runde 4 von 17:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 80

2. Chase Sexton (USA), KTM, 76, (-4)

3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 74, (-6)

4. Jett Lawrence (AUS), Honda, 72, (-8)

5. Eli Tomac (USA) Yamaha, 70, (-10)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 67, (-13)

7. Dylan Ferrandis (F), Honda, 62, (-18)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 57, (-23)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 49, (-31)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 45, (-35)

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 38, (-42)