Supercross-Vorschau: Triple-Crown in Indianapolis

Im Lucas Oil Stadium von Indianapolis findet an diesem Wochenende der 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt – das zweite Event des Jahres im Triple Crown Format.

Am kommenden Wochenende wird im überdachten Lucas Oil Stadium von Indianapolis der 10. Lauf der US Supercrossmeisterschaften ausgetragen. Zur Erinnerung: In diesem Stadium holte Ken Roczen im vergangenen Jahr seinen ersten Sieg für das Team HEP Progressive Suzuki und verpasste sich danach den Spitznamen 'Kickstart Kenny'. Im Unterschied zu 2023 ist das Rennen in diesem Jahr allerdings ein Triple-Crown-Event, das nicht zu den Lieblingsveranstaltungen des Thüringers zählt. Aber vielleicht ändert sich das ja am Wochenende.

Nach vier Siegen in dieser Saison beginnt sich der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence an der Tabellenspitze langsam abzusetzen und kommt mit einem Führungspolster von 13 Punkten nach Indianapolis. Zwei Siege in Folge geben 'Jettson' zusätzliches Selbstvertrauen. Ken Roczen (Suzuki) rangiert mit 32 Punkten Rückstand auf Rang 5, 6 Punkte hinter Eli Tomac (Yamaha).

Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 185

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 172, (-13)

3. Chase Sexton (USA), KTM, 165, (-20)

4. Eli Tomac (USA) Yamaha, 159, (-26)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 153, (-32)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 147, (-38)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 146, (-39)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 108, (-77)

9. Dylan Ferrandis (F), Honda, 107, (-78)

10. Justin Barcia (USA), GASGAS, 95, (-90)

11. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 87, (-98)

In der 250 ccm Ostküstenmeisterschaft hat nach zwei Siegen in Folge der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle die Tabellenführung übernommen, knapp gefolgt von Kawasaki-Werksfahrer Cameron McAdoo. Dominique Thury (Kawasaki) wird ebenfalls am Startgatter stehen. Der Schneeberger schaffte vor einer Woche in Birmingham den Finaleinzug.

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Runde 4:

1. Tom Vialle (F), KTM, 74

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 73, (-1)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 69, (-5)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 62, (-12)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 62, (-12)

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 59, (-15)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 59, (-15)

8. Max Anstie (GB), Honda, 53, (-21)

9. Henry Miller (USA), Honda, 48, (-26)

Alle 17 Runden der AMA-Supercross-Serie werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)





Zeitplan Supercross Indianapolis

Samstag, 16. März 2024

17:00 – Freies Training

18:05 – Qualifikationstraining 250

18:50 – Qualifikationstraining 450

Last Chance Qualifying:

22:10 – Last Chance Qualifier 250

22:22 - Last Chance Qualifier 450

Sonntag, 17. März 2024

Finale 1:



00:06 - 250SX Rennen 1

00:31 - 450SX Rennen 1

Finale 2:

01:12 - 250SX Rennen 2

01:33 - 450SX Rennen 2

Finale 3:

02:09 - 250SX Rennen 3

02:36 - 450SX Rennen 3



*) Angaben in MEZ ohne Gewähr