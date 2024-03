Nach Deegan-Attacke: Schock verletzt

Star Racing Yamaha Pilot Haiden Deegan wurde nach dem 250er Finale von Birmingham (Alabama) bestraft, weil er die Strecke abgekürzt hatte. Außerdem fiel er durch weitere Unsportlichkeiten auf.

Haiden Deegan gilt zwar als großes Talent, aber er fällt auch durch seine harte Fahrweise an der Grenze der Unsportlichkeit auf. Er selbst bezeichnet sich nicht ohne Grund als 'Dangerboy'.

In Birmingham (Alabama) wurde Deegan am Start zum ersten Vorlauf in einen Crash verwickelt. Seine Yamaha verhakte sich dabei mit der Kawasaki von Seth Hammaker. Nach dem Rennen beschwerte sich Deegan lautstark am Kawasaki-Truck. Hammaker und Deegan mussten nach diesem Zwischenfall in den Hoffnungslauf, um sich noch für das Finale zu qualifizieren.

Das bedeutete für beide einen ungünstigen Startplatz im Main Event. Während Hammaker das Beste aus der Situation machte, im Bereich der Top-6 startete und auf P3 ins Ziel kam, kehrte Deegan nur auf P13 aus der ersten Runde zurück. Als es vor ihm zu einem Crash kam, kürzten er und zwei weitere Fahrer (Daxton Bennick und Hardy Munoz) die Strecke ab. Am Ende des Rennens räumte Deegan in der letzten Kurve vor dem Ziel mit einem Blockpass noch Club-MX-Yamaha-Pilot Coty Schock ab, der zu Boden ging und sich dabei das Schlüsselbein brach.

Schock hatte sich in Daytona einen Haarriss im Schlüsselbein zugezogen. Durch den Crash hat er sich nun das Schlüsselbein komplett durchgebrochen und eine Operation ist notwendig. Schock wird für die kommenden Rennen ausfallen.

Die AMA bestrafte Deegan, weil er sich nach ihrer Ansicht durch die Abkürzung einen Vorteil verschafft habe und versetzte ihn um zwei Plätze nach hinten. Allerdings dürfte auch die Attacke gegen Schock eine Rolle gespielt haben, denn die Rennkommissare diskutierten mit Deegan unmittelbar nach seiner Zieldurchfahrt über die Aktion.

In der Ostküsten-Meisterschaft hat Haiden Deegan nach 4 absolvierten Rennen auf P4 einen Rückstand von 12 Punkten zu Spitzenreiter Tom Vialle (KTM).

Ergebnis SX Birmingham 250East:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Pierce Brown (USA), GASGAS

5. Jeremy Martin 8USA), Yamaha

6. Jalek Swoll (USA), Triumph

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha

8. Coty Schock (USA), Yamaha

9. Haiden Deegan (USA), Yamaha

10. Chance Hymas (USA), Honda

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Runde 4:

1. Tom Vialle (F), KTM, 74

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 73, (-1)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 69, (-5)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 62, (-12)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 62, (-12)

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 59, (-15)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 59, (-15)

8. Max Anstie (GB), Honda, 53, (-21)

9. Henry Miller (USA), Honda, 48, (-26)

10. Jalek Swoll (USA), Triumph, 47, (-27)