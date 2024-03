Tom Vialle (KTM): Zweiter Saisonerfolg in Birmingham

Der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle holte in Birmingham (Alabama) seinen zweiten Supercross-Sieg in Folge und übernahm damit auch die Tabellenführung an der Ostküste. Dominique Thury fiel im Finale aus.

4. Lauf der US Lites Ostküsten-Meisterschaften in Birmingham (Alabama): Kawasaki Werksfahrer Seth Hammaker und Star Racing Yamaha Werksfahrer Haiden Deegan kollidierten im ersten Vorlauf am Ende der Startgeraden, stürzten und mussten sich über das LCQ (last chance qualifyer) für das Finale qualifizieren.

Club MX Yamaha Pilot Jeremy Martin, der nach seiner Verletzung erst letzte Woche in den Wettbewerb zurückkehrte, zog im Finale den Holeshot, aber Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle, der vor einer Woche in Daytona seinen ersten Sieg im Supercross feiern konnte, setzte sich an die Spitze des Feldes und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze.

Max Anstie, der als Tabellenführer nach Alabama kam, musste das Rennen nach 9 Runden mit Motorschaden aufgeben und wurde nur als 21. gewertet. Damit fiel der Brite in der Tabelle von P1 auf Rang 8 zurück. Mit 21 Punkten Rückstand in der Tabelle dürften sich die Meisterschaftsambitionen des Briten damit leider auch erledigt haben.

Haiden Deegan startete im Mittelfeld ins Finale und verließ die Strecke zu seinem Vorteil. Am Ende rammte er kurz vor dem Ziel noch Coty Schock von der Strecke, was die AMA-Offiziellen mit einer Strafversetzung um zwei Plätze ahndeten, so dass Deegan nur auf P9 gewertet wurde.

Tom Vialle gewann am Ende mit einem Vorsprung von 2,7 Sekunden vor den beiden Kawasaki-Werksfahrern McAdoo und Hammaker. Mit seinem zweiten Sieg übernahm der Franzose nach 4 absolvierten Meisterschaftsrunden mit 74 Punkten die knappe Tabellenführung vor Cameron McAdoo und Pierce Brown.

Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll befand sich auf Podiumskurs, doch ein Sturz in Runde 9 warf ihn auf P6 zurück.

Dominique Thury (Kawasaki) beendete das Qualifying von Birmingham auf P19. Nach P10 im Vorlauf musste er in das LCQ, in dem er sich auf P3 hinter Hammaker und Deegan für das Finale qualifizieren konnte, in dem er aber nach 9 Runden auf P18 liegend ausfiel und am Ende mit P22 leider erneut ohne Punkte blieb.

Der nächste Meisterschaftslauf findet in der kommenden Woche Indianapolis statt.

Ergebnis SX Birmingham 250East:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Pierce Brown (USA), GASGAS

5. Jeremy Martin 8USA), Yamaha

6. Jalek Swoll (USA), Triumph

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha

8. Coty Schock (USA), Yamaha

9. Haiden Deegan (USA), Yamaha

10. Chance Hymas (USA), Honda

…

21. Max Anstie (GB), Honda

22. Dominique Thury (D), Kawasaki

...

DNS: Guillem Farres (E), Husqvarna

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Runde 4:

1. Tom Vialle (F), KTM, 74

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 73, (-1)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 69, (-5)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 62, (-12)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 62, (-12)

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 59, (-15)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 59, (-15)

8. Max Anstie (GB), Honda, 53, (-21)

9. Henry Miller (USA), Honda, 48, (-26)

10. Jalek Swoll (USA), Triumph, 47, (-27)

11. Chance Hymas (USA), Honda, 46, (-28)

12. Marshal Weltin (USA), Yamaha, 45 (29)

…

34. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-72)