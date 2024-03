Tom Vialle (KTM): Wie zu seinen besten GP-Zeiten

Red-Bull-KTM-Pilot Tom Vialle gewann auch das US-Supercross der 250er-Klasse Ost in Birmingham und zeigte sich als neuer Tabellenführer von den Gefühlen überwältigt.

Tom Vialle erlebt nach mehreren Rückschlägen in den vergangenen knapp 15 Monaten seiner Laufbahn in den USA im Moment ein absolutes Hoch. Der 23-jährige Franzose sicherte sich Samstagnacht beim Ostküsten-Supercross von Birmingham nach seinem Triumph in Daytona das Double und übernahm damit die Tabellenspitze.

Im Ziel war wie schon in Daytona Pro-Circuit-Kawasaki-Werksfahrer Cameron McAdoo der erste Verfolger des zweifachen MX2-Weltmeisters – mit knapp drei Sekunden Abstand. «Ich habe mich den ganzen Tag über großartig gefühlt und konnte auch erstmals einen Vorlauf gewinnen», erklärte der Sohn von Ex-GP-Ass Fred Vialle strahlend.

Vialle sprang im Main-Event schon in der ersten Rhythmussektion an Jeremy Martin vorbei in Führung. «Im Finale hatte ich nicht den besten Start, bin dann aber an die Spitze gekommen und habe früh ein paar sehr gute Runden hingelegt. Dann habe ich versucht, das ganze Rennen hindurch konstant zu bleiben. Die letzten fünf Runden waren großartig. Ich liebe diese Piste und es hat sich herausgestellt, dass die Strecke ziemlich gut war, trotz des schlechten Wetters unter der Woche.»

Zu seiner Tabellenführung in der Ostküstenmeisterschaft meinte Vialle: «Ein weiterer Sieg ist für mich unglaublich. Ich bin glücklich über das Red Plate. Ich habe seit meiner Zeit im Grand Prix nicht mehr zwei Rennen in Folge gewinnen können, daher ist es ein wunderbares Gefühl. Jetzt konzentrieren wir uns auf das nächste Rennen in Indianapolis.»

Ergebnisse SX Birmingham 250 East:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Pierce Brown (USA), GASGAS

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha

6. Jalek Swoll (USA), Triumph

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha

8. Coty Schock (USA), Yamaha

9. Haiden Deegan (USA), Yamaha

10. Chance Hymas (USA), Honda

…

21. Max Anstie (GB), Honda

22. Dominique Thury (D), Kawasaki

...

DNS: Guillem Farres (E), Husqvarna

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand 250 SX East nach Runde 4:

1. Tom Vialle (F), KTM, 74 Punkte

2. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 73, (-1)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 69, (-5)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 62, (-12)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 62, (-12)

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 59, (-15)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 59, (-15)

8. Max Anstie (GB), Honda, 53, (-21)

9. Henry Miller (USA), Honda, 48, (-26)

10. Jalek Swoll (USA), Triumph, 47, (-27)

11. Chance Hymas (USA), Honda, 46, (-28)

12. Marshal Weltin (USA), Yamaha, 45 (29)

…

34. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-72)