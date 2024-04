Vorschau und Zeitplan: US Supercross Foxborough 12.04.2024 - 21:07 Von Thoralf Abgarjan

© AMA In Foxborough findet der 13. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt

Die US Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in Foxborough (Massachusetts) in ihre 13. Runde. In der 250 ccm Ostküsten-Meisterschaft wird der 6 Meisterschaftslauf ausgetragen.