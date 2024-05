SX Denver: Vorschau und Zeitplan

Am kommenden Wochenende gehen die US Supercrossmeisterschaften in Denver (Colorado) in ihre 16. und damit vorletzte Runde. In beiden Meisterschaften bleibt es spannend bis zum Schluss.

Das offene Empower Field at Mile High von Denver im US Bundesstaat Colorado ist der Austragungsort des 16. und damit vorletzten Rennens der Saison 2024. Das Stadion befindet sich in einer Höhe von über 1.600 Metern über dem Meeresspiegel, was eine zusätzliche Herausforderung für Mensch und Maschine darstellen wird.

Die Wetterprognosen sind freundlich bei Sonnenschein und leichter Bewölkung sowie Tageshöchsttemperaturen von 19 Grad Celsius.

Der australische HRC Werksfahrer Jett Lawrence konnte vor einer Woche in Philadelphia seinen Vorsprung in der Tabelle auf 12 Punkte gegenüber seinem Verfolger Cooper Webb (Yamaha) ausbauen. Eng bleibt es zwischen Eli Tomac (Yamaha) und Red Bull KTM Werksfahrer Chase Sexton im Kampf um Tabellenrang 3. Der verletzt ausgeschiedene Ken Roczen (Suzuki) rangiert zwei Runden vor Ultimo weiterhin auf P6, wird aber in den beiden verbleibenden Rennen wahrscheinlich noch weiter zurückfallen.

Meisterschaftsstand nach Event 15 von 17:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 311 Punkte

2. Cooper Webb (USA), Yamaha, 299, (-12)

3. Eli Tomac (USA), Yamaha, 270, (-41)

4. Chase Sexton (USA), KTM, 268, (-43)

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 244, (-67)

6. Ken Roczen (D), Suzuki, 223, (-88)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 198, (-113)

8. Justin Cooper (USA), Yamaha, 189, (-122)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 182, (-129)

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 178, (-133)

In Denver geht es mit dem 8. Lauf der Lites-Westküsten-Meisterschaft weiter, in der Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire die Führung übernommen hat. Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Levi Kitchen, der nach seinem Crash in Nashville im Krankenhaus landete, ist zwar noch immer anschlagen, will aber dennoch in Denver antreten, um seine Meisterschaftschancen wahrzunehmen. Kitchen und RJ Hampshire trennen nur zwei Punkte. Es bleibt also auch hier spannend.

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 8

1. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 166 Punkte

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 164, (-2)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 148, (-18)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 138, (-28)

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 121, (-45)

6. Julien Beaumer (USA), KTM, 106, (-60)

7. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 96, (-70)

8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 89 (-77)

9. Carson Mumford (USA), Honda, 88, (-78)

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 77, (89)

Alle 17 Runden der AMA-Supercross-Serie werden im kostenpflichtigen Livestream übertragen.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Supercross Denver*):

Samstag, 4. Mai 2024

18:00 – Freies Training 250 SX West

18:30 – Freies Training 450 SX

19:05 – Qualifikationstraining 1, 250 West

19:50 – Qualifikationstraining 1, 450 SX

21:20 – Qualifikationstraining 2, 250 West

22:05 – Qualifikationstraining 2, 450 SX

Sonntag, 5. Mai 2024:

01:06 – 250 SX West Vorlauf 1

01:20 – 250 SX West Vorlauf 2



01:34 - 450 SX Vorlauf 1

01:48 – 450 SX Vorlauf 2

Last Chance Qualifyer:

02:20 – 250 SX West Last Chance Qualifier

02:32 – 450 SX Last Chance Qualifier

Finals:

02:50 - 250 SX West Main Event (15 Minuten + 1 Runde)

03:27 - 450 SX Main Event (20 Minuten + 1 Runde)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr