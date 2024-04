Max Anstie (Honda) siegt in Philadelphia

Der britische Firepower Honda Pilot Max Anstie gewann in Philadelphia den 8. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaften der 250er Klasse vor Tom Vialle (KTM), der jetzt klarer Titelfavorit ist.

8. Lauf der US-Supercross-Ostküsten-Meisterschaften im Lincoln Financial Field von Philadelphia (Pennsylvania): Die beiden Titelanwärter, Tom Vialle (KTM) und Haiden Deegan (Yamaha), hatten keinen guten Start ins Finale und wurden beide ins Mittelfeld zurückgedrängt. Seth Hammaker (Kawasaki) zog den Holeshot und führte die ersten Runden vor dem Briten Max Anstie (Honda) und Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll. Anstie ließ sich nicht abschütteln und brillierte durch kreative Linienwahl. In der 12. Runde ging er mit einem clever eingefädelten Manöver an Hammaker vorbei in Führung und konnte sich sofort ein paar Meter absetzen. Dahinter tobte das Duell zwischen Hammaker und Swoll. Swoll hatte das erste Triumph-Supercross-Podium vor Augen, sprang in Runde 15 zu weit in die Sandsektion hinein, verlor dabei die Kontrolle und räumte Hammaker und sich selbst mit ab. Hammaker und Swoll fielen damit auf die Plätze 7 und 8 zurück. Lachender Dritter war Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle, der sich zwischenzeitlich von P10 auf Rang 4 vorgearbeitet hatte.

GASGAS-Werksfahrer Pierce Brown rangierte ebenfalls mit in der Spitzengruppe, flog aber in der vorletzten Runde am Zielhügel heftig ab, nachdem er bei der Anfahrt des Hügels mit beiden Rädern in unterschiedliche Spurrinnen eingefädelt hatte.

Haiden Deegan kam zwar mehrmals an Tom Vialle heran, kam aber nicht in Schlagdistanz. Der Star Racing Yamaha Pilot wurde hinter Anstie und Vialle Dritter, wodurch sich sein Rückstand vor dem letzten Rennen in Salt Lake City von 13 auf 15 Punkte vergrößerte.

Dominique Thury (Kawasaki) musste nach P11 im Vorlauf in den Hoffnungslauf. Mit P10 im LCQ verpasste der Schneeberger den Finaleinzug.

In der 250er Klasse geht es in der kommenden Woche in Denver mit der Westküstenmeisterschaft weiter, bevor es am 11. Mai zum großen East-West-Shootout kommt.

Supercross Philadelphia 250 SX East:

1. Max Anstie (GB), Honda

2. Tom Vialle (F), KTM

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Daxton Bennick (USA), Yamaha

5. Chance Hymas (USA), Honda

6. Coty Schock (USA), Yamaha

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

8. Jalek Swoll (USA), Triumph

9. Preston Boespflug (USA), Suzuki

10. Gage Linville (USA), GASGAS

…

DNS: Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

Tabellenstand nach Runde 8:

1. Tom Vialle (F), KTM, 158 Punkte

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 143, (-15)

3. Pierce Brown (USA), GASGAS, 116, (-42)

4. Coty Schock (USA), Yamaha, 121, (-37)

5. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 120, (-38)

6. Max Anstie (GB), Honda, 119, (-39)

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 106, (-52)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 103, (-55)

9. Chance Hymas (USA), Honda, 101, (-57)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 87, (-71)

…

40. Dominique Thury (D), Kawasaki, 2, (-156)