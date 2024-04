Titelaspirant Cameron McAdoo (Kawasaki) verletzt

Der Crash der beiden Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer und Tabellenführer, Cameron McAdoo und Levi Kitchen, krempelt nun beide Lites-Meisterschaften um. McAdoo fällt verletzt aus, Tom Vialle ist nun Titelaspirant.

Bis zum East-West Showdown in Nashville am vergangenen Wochenende führte Cameron McAdoo die US Ostküstenmeisterschaften an. Sein Teamkollege im Team Pro Circuit Kawasaki, Levi Kitchen, führte die Tabelle der Westküstenmeisterschaften an.

Pro Circuit Kawasaki Teamchef Mitch Payton wird den Abend in Nashville vermutlich sein Leben lang nicht wieder vergessen, denn die beiden Meisterschafts-Führenden und Teamkollegen eliminierten sich in der ersten Runde nach dem Start zum east-West Showdown selbst. Im Ergebnis verloren beide Piloten ihre Führungsposition in den Meisterschaften, Kitchen fuhr das Rennen auf P14 zwar zu Ende, musste danach aber mit Verdacht auf Rippenbrüche ins Krankenhaus. McAdoo fuhr nach dem Zwischenfall direkt zurück ins Fahrerlager und auch er musste sich in ärztliche Obhut begeben.

Die Diagnose war ernüchternd: Schulterblatt gebrochen und Muskelrisse im Schulterbereich. Damit wird McAdoo für den Rest der Saison ausfallen.

Der Titelkampf an der Ostküste wird sich nun also zwischen Haiden Deegan (Yamaha) und Tom Vialle (KTM) entscheiden. Vialle wird beim nächsten Rennen in Philadelphia erstmals mit dem 'redplate' des Tabellenführers antreten.