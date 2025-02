Cooper Webb siegt vor Ken Roczen, Sexton mit Pech

Im dramatischen Triple Crown Event von Arlington (Texas) fiel die Entscheidung erst in der letzten Runde nachdem Tabellenführer Chase Sexton (KTM) stürzte und zurückfiel. Cooper Webb (Yamaha) gewann vor Ken Roczen.

7. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im AT&T Stadium von Arlington (Texas): Schon das Qualifying brachte mit der Pole Position von Justin Hill (KTM) die erste Überraschung. Star Racing Yamaha Pilot Justin Cooper qualifizierte sich auf Platz 3 und auch Ken Roczen (Suzuki) gelang mit Rang 3 ein gutes Qualifikationsergebnis. Mit seinen Qualifyings hatte der Deutsche in dieser Saison oft gehadert. Die Meisterschaftsfavoriten beendeten das Qualifying auf den Plätzen 5 (Chase Sexton) und 7 (Cooper Webb).

Im ersten Finale der Triple Crown Events zog Justin Cooper den Holeshot vor Ken Roczen. Der Thüringer blieb Cooper auf den Fersen und ging in Runde 13 mit einem gekonnten Manöver in einer Linkskehre innen am Star Racing Piloten vorbei in Führung. Am Ende flog Ken nach einem zu kurzen Sprung beinahe ab, doch er fing sein Motorrad ab und rettete den Sieg über die Ziellinie. Roczen gewann das erste Finale mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor Cooper, Sexton und Hill. Cooper Webb (Yamaha) kam hinter Justin Barcia (GASGAS) auf Platz 6 ins Ziel. Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson stürzte im Bereich der Sandsektion und kam nur auf Platz 12 ins Ziel.



Justin Cooper zog auch den Holeshot im zweiten Finale, doch diesmal starteten auch die Titel-Favoriten besser. Chase Sexton (KTM) war schon an Cooper vorbei doch er verlor an Traktion, so dass Cooper kontern konnte. Sexton setzte seinerseits nach und stürzte, so dass Webb Platz 2 übernehmen konnte. Jason Anderson (Kawasaki) hatte sich schon im Zeittraining mit Cooper Webb angelegt, als er ihn in seiner schnellen Runde abdrängte, was zu Diskussionen führte. Im zweiten Finale legte er sich mit Justin Barcia im Kampf um Platz 5 an. Anderson und Barcia stürzten, so dass Roczen Platz 5 erbte. Barcia kam mit dem Fuß ins Hinterrad von Andersons Kawasaki, konnte aber das Rennen fortsetzen. Barcia beendete das Rennen auf Platz 9, Anderson fiel auf Rang 17 zurück. Ken Roczen war in diesem Rennen schon auf der Startgeraden in die Zange genommen worden und nur im Mittelfeld gestartet. An der Spitze setzte sich in Runde 7 Cooper Webb gegen seinen Teamkollegen Justin Cooper durch und Chase Sexton, der nach seinem Crash auf Platz 4 zurückgefallen war, überholte in Runde 10 Justin Hill auf Platz 3. Webb gewann das zweite Finale mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Sexton, Cooper, Hill und Roczen.

Vor dem entscheidenden dritten Finale lagen Sexton und Cooper mit 5 Zählern punktgleich an der Spitze, gefolgt von Roczen (6) und Webb (7). Den Holeshot zum dritten Finale zog aber diesmal Aaron Plessinger (KTM), doch auch Ken Roczen war gut gestartet, ging zunächst an Shane McElrath vorbei und übernahm die Führung, nachdem Plessinger im Bereich der Whoops von der Strecke abkam.

Damit war Roczen auf Kurs in Sachen Tagessieg. Sexton war nur auf Platz 6 gestartet, doch er drängte nach vorn und setzte sich schon in der Anfangsphase gegen Webb und Anderson durch. 5 Minuten vor dem Zieleinlauf entbrannte ein Duell zwischen Roczen und Sexton um die Führung. Sexton schloss die Lücke und attackierte den Deutschen, doch Roczen konterte. Nachdem Roczen auf Platz 2 zurückgefallen war, rückte Webb von hinten nach. In den Whoops begann Webb in Dreierkombinationen zu springen, wodurch er in der folgenden Linkskehre am Deutschen vorbeikam. 2 Minuten vor Ultimo führte Sexton vor Webb, Roczen und Anderson, doch einmal mehr stand sich Sexton selbst im Weg. Er würgte nach einer Linkskehre seinen Motor ab, so dass Webb und Roczen an ihm vorbeifahren konnten. Mit Wut im Bauch kämpfte sich Sexton wieder an Roczen vorbei wieder auf Platz 2 und Roczen musste sich danach auch noch mit Anderson auseinandersetzen. Webb konnte sich in dieser Phase an der Spitze leicht absetzen, doch Sexton schloss die Lücke.

Rang 2 hätte Sexton für den Gesamtsieg von Arlington gereicht, doch in der letzten Runde kam es zum Drama: Sexton befand sich an Webbs Hinterrad, als der überrundete Mitchell Harrison ins Spiel kam. Webb kam problemlos am Überrundeten vorbei, doch Sexton musste ausweichen, kollidierte mit Webbs Hinterrad und stürzte. Seine Beine wurden danach dabei sogar noch von Harrison überrollt. Anderson und Roczen gingen am gestürzten Sexton vorbei, der zunächst auf Rang 4 zurückfiel. Damit war plötzlich Webb auf Kurs in Richtung Tagessieg. In der letzten Kurve vor dem Ziel wurde Sexton noch von Justin Barcia abgefangen, so dass er nur auf Rang 5 ins Ziel kam und in der Gesamtwertung auf Rang 3 zurückfiel.

Durch den Fehler von Sexton gewann Cooper Webb die Gesamtwertung des Triple Crown Events von Arlington mit einem 6-1-1-Ergebnis vor Ken Roczen (1-5-3) und Chase Sexton (3-2-5).

Sexton war nach dem Rennen am Boden zerstört. In der Tabelle fiel der Red Bull KTM Werksfahrer damit von Platz 1 auf Rang 2 zurück und hat nach 7 von 17 absolvierten Läufen einen Rückstand von 5 Punkten zu Leader Webb. Roczens Rückstand auf Tabellenrang 3 zur Spitze vergrößerte sich von 16 auf 19 Punkte.

Das nächste Rennen der US Supercross-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende in Daytona statt.

Ergebnis Triple Crown Arlington:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 6-1-1

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 1-5-3

3. Chase Sexton (USA), KTM, 3-2-5

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 2-3-6

5. Justin Hill (USA), KTM, 4-4-8

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 5-9-4

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 7-7-10

8. Dylan Ferrandis (F), Honda, 9-6-11

9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-12-7

10. Joey Savatgy (USA), Honda, 11-8-9

11. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 12-17-2

...

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki





Meisterschaftsstand 450 nach Event 7 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 146 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM,141, (-5)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 127, (-19)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-35)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 108, (-38)

6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 104, (-42)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 99, (-47)

8. Justin Hill (USA), KTM, 86, (-69)

9. Eli Tomac (USA), Yamaha, 80, (-66)

10. Jett Lawrence (AUS), Honda, 71, (-75)