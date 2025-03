Indy: Ken Roczen (Suzuki) haderte mit Krankheit

Erst jetzt wurde bekannt, dass der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen in Indianapolis nicht fit war und krankheitsbedingt nicht sein volles Potenzial ausschöpfen konnte. Dann kam auch noch eine Kollision hinzu.

Das Wochenende von Indianapolis begann eigentlich perfekt für Ken Roczen (Suzuki). Der deutsche Daytona-Sieger war im Qualifying der Schnellste, während Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) einen Überschlag am Ende der Whoops wegstecken musste und im Vorlauf erneut zu Boden ging, diesmal in der Sandsektion.

Platz 2 hinter Chase Sexton (KTM) sicherte dem Deutschen eine gute Ausgangsposition für das Finale, doch bereits nach dem Start musste Roczen seine Hoffnungen begraben. Er kollidierte mit dem gestürzten Jason Anderson (Kawasaki), musste zurücksetzen und dem Feld hinterherfahren.

Bereits nach zwei starken Runden hatte er die Top-10 erreicht, danach aber ging es nicht mehr so rasant weiter. Bis zur Hälfte des Rennens rangierte er auf Platz 10. In der zweiten Rennhälfte konnte sich Ken noch bis auf Platz 7 verbessern.

Erst nach dem Rennen wurde bekannt, dass der Deutsche während der Woche an einer Krankheit laborierte. «Es war definitiv nicht das Wochenende, das wir wollten», erklärte Roczen. «Ich war die ganze Woche über krank und hatte am Samstag nichts mehr Tank. Der Tag verlief mit Platz 1 in Qualifying anfangs erstaunlich gut, aber die Rennen waren nicht das Gelbe vom Ei. Abgesehen von Tampa war dies mein erstes schlechtes Ergebnis. Aber wir arbeiten daran. In zwei Wochen werde ich wieder gesund sein und erneut angreifen.»

In der Tabelle hat sich Roczens Rückstand in Indianapolis nach 9 absolvierten Rennen von 16 auf 26 Punkte erhöht. Die Supercross-Piloten haben nun ein freies Wochenende bevor es am 22. März in Birmingham mit dem 10. Meisterschaftslauf weitergeht.

Ergebnis SX Indianapolis, 450:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha

2. Justin Cooper (USA), Yamaha

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

7. Ken Roczen (D), Suzuki

8. Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand 450 nach Event 9 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 193 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM,178, (-15)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 167, (-26)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 144, (-49)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 140, (-53)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 136, (-57)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 129, (-64)

8. Justin Hill (USA), KTM, 114, (-79)