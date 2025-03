Indy: Cooper Webb (Yamaha) siegt, Ken Roczen Platz 7

Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) gewann den 9. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Indianapolis vor Justin Cooper und Chase Sexton (KTM). Ken Roczen (Suzuki) beendete das Rennen nach Kollision nur auf Platz 7.

9. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im Lucas Oil Stadium von Indianapolis: Der vierfache Indianapolis-Sieger Ken Roczen (Suzuki) brannte im Qualifying die schnellste Rundenzeit in den Boden, während Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) am Vormittag am Ende der Whoops einen heftigen Abflug hatte. Webb beendete den ersten Vorlauf auf Platz 4 hinter Malcolm Stewart (Husqvarna), Justin Barcia (GASGAS) und Joey Savatgy (Honda). Ken Roczen (Suzuki) kam im zweiten Vorlauf auf Platz 2 hinter Chase Sexton (KTM) ins Ziel.

Nach dem Start zum 450er Finale kam es zur Kollision zwischen Jason Anderson (Kawasaki) und Ken Roczen: Anderson stürzte in der ersten Linkskehre nach der Startgeraden direkt vor dem Deutschen. Roczen hatte keine Chance auszuweichen, musste erst zurücksetzen, um dem Feld hinterherzufahren.

Den Holeshot zog Justin Barcia (GASGAS, doch Cooper Webb (Yamaha) konnte sich rasch nach vorn arbeiten und ging am Ende der ersten Runde an Barcia vorbei in Führung. Ken Roczen befand sich nach der zweiten Runde bereits wieder auf Rang 14 und musste während seiner Aufholjagd einen weiteren heiklen Moment überstehen als Joey Savatgy (Honda) im Bereich einer Rhythmussektion direkt vor ihm stürzte und seine Honda wild durch die Gegend flog. Zum Glück konnte der Deutsche noch reagieren und ausweichen. Savatgy musste von der Medical Crew betreut werden, konnte den Ort des Geschehens später aber auf eigenen Füßen verlassen.

Chase Sexton (KTM) kämpfte sich in Runde 6 an Justin Barcia (GASGAS) vorbei auf Platz 2, doch der Red Bull KTM Werksfahrer stürzte auch in diesem Rennen am Ende der Sandsektion. Davon profitierte Justin Cooper (Yamaha), der damit von Platz 3 auf Rang 3 vorrücken konnte und damit dem Star Racing Yamaha Team einen Doppelsieg bescheren konnte. Webb gewann am Ende deutlich mit einem Vorsprung von 8,5 Sekunden vor Cooper und Sexton. Auch Sextons KTM-Teamkollege Aaron Plessinger ging beim Versuch zu Boden, Justin Barcia in einer Linkskehre zu überholen. Plessinger beendete das Rennen auf Platz 5.

Roczen hatte nach 10 Runden die Top-10 erreicht, überholte später noch Shane McElrath und Dylan Ferrandis (Honda) und beendete das Finale auf Platz 7, wodurch sein Rückstand in der Tabelle auf Platz 3 deutlich von 16 auf 26 Punkte anstieg. Jason Anderson (Kawasaki), der nach seinem Crash in der ersten Kurve ebenfalls dem Feld hinterherfahren musste, wurde Elfter. Tabellenführer Cooper Webb konnte mit seine, ersten Sieg in Indianapolis nach 9 von 17 absolvierten Rennen seinen Vorsprung von 10 auf 15 Punkte gegenüber Chase Sexton ausbauen.

Der 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften findet am übernächsten Wochenende (22. März) in Birmingham statt.

Ergebnis SX Indianapolis, 450:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha

2. Justin Cooper (USA), Yamaha

3. Chase Sexton (USA), KTM

4. Justin Barcia (USA), GASGAS

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

7. Ken Roczen (D), Suzuki

8. Dylan Ferrandis (F), Honda

9. Justin Hill (USA), KTM

10. Shane McElrath (USA), Honda

11. Jason Anderson (USA), Kawasaki

...

22. (DNF) Joey Savatgy (USA), Honda

...

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

Meisterschaftsstand 450 nach Event 8 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 193 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM,178, (-15)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 167, (-26)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 144, (-49)

5. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 140, (-53)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 136, (-57)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 129, (-64)

8. Justin Hill (USA), KTM, 114, (-79)

9. Aaron Plessinger (USA), KTM, 105, (-88)

10. Dylan Ferrandis (F), Honda, 82, (-111)