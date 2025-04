Ken Roczen (Suzuki) nach MRT: Fast alle Bänder durch

Seine Schulterverletzung bereitet Ken Roczen nach wie vor Probleme. In Seattle konnte er das Feld in der ersten Halbzeit anführen, doch am Ende musste er seiner instabilen Schulter Tribut zollen.

Trotz seiner schwerwiegenden Schulterverletzung fuhr Ken Roczen ein großartiges Rennen.Er überholte den späteren Sieger Cooper Webb und führte das Finale bis zur 14. Runde an. Nachdem Chase Sexton an Cooper Webb vorbeiging, nahm er sich auch den führenden Roczen vor, was den Thüringer etwas aus dem Rhythmus brachte, so dass Webb auch vorbeigehen konnte. Der vierte Platz war angesichts der heftigen Schmerzen, die Ken über das gesamte Wochenende hatte, mehr als nur Schadensbegrenzung.

Erst jetzt wurden Einzelheiten bekannt. «Ich habe alles gegeben, aber eine Schulter ist einfach weiterhin nicht stabil. Ich habe meine MRT-Ergebnisse am Freitag vor dem Rennen gesehen. Die Bänder waren fast vollständig gerissen. Die Strecke war am Ende sehr zerfahren und ich habe am Ende Platz 4 nach Hause gebracht. Meine aktuelle Situation ist sehr enttäuschend, aber wir machen weiter und geben alles!»

Ergebnis SX Seattle, 450:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Justin Cooper (USA), Yamaha

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

8. Justin Barcia (USA), GASGAS

9. Benny Bloss (USA), Beta

10. Justin Hill (USA), KTM

Meisterschaftsstand 450 nach Event 11 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 236 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 225, (-11)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 202, (-34)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 177, (-59)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 176, (-60)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 156, (-80)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-85)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 145, (-91)

9. Justin Hill (USA), KTM, 137, (-99)

10. Dylan Ferrandis (F), Honda, 108, (-128)