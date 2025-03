Cooper Webb (Yamaha) siegt in Seattle, Roczen P4

Webb geht an Sexton vorbei in Führung

In einem ereignisreichen Finale gewann Tabellenführer Cooper Webb (Yamaha) den 11. Lauf der US Supercross-Meisterschaften vor Chase Sexton und Aaron Plessinger (beide KTM). Ken Roczen wurde trotz Handicaps Vierter.

11. Lauf der US Supercross-Meisterschaften im offenen Lumen Field von Seattle: Nach den Regenfällen der Vortage und des Vormittags fanden die Qualifyings noch unter teilweise schlammigen Streckenbedingungen statt. Am Nachmittag trocknete die Strecke dann zunehmend ab, doch es bildeten sich am Abend tiefe Spurrinnen.

Aaron Plessinger gewann den ersten Vorlauf vor seinem Red Bull KTM-Teamkollegen Chase Sexton. Den zweiten Vorlauf entschied Justin Cooper für sich vor seinem Star Racing Yamaha-Teamkollegen Cooper Webb, Justin Barcia (GASGAS) und Ken Roczen (Suzuki). Roczen trat in Seattle erneut mit dem Handicap seiner vor einer Woche ausgekugelten Schulter an, doch im Finale konnte er über 9 Runden die Führungsposition behaupten und kämpfte über weite Strecken um den Sieg.

Cooper Webb zog im Finale den Holeshot vor Ken, doch Webb konnte sich nicht vom Feld absetzen. Nach 3 Runden attackierte Roczen Webb, ging am Ende der Whoops vorbei in Führung, die er 9 Runden lang halten und verteidigen konnte. Webb kämpfte mit Härte um die Führungsposition, ging auch an Roczen vorbei, doch der Suzuki-Pilot fand immer wieder eine Antwort zum kontern.

Chase Sexton (KTM) war im Bereich von Platz 6 gestartet, kämpfte sich an Plessinger, Ferrandis und Cooper vorbei und schloss die Lücke zu den beiden Führenden. In einem Zug ging er sowohl an Webb als auch an Roczen vorbei in Führung, so dass der Thüringer etwas seinen Rhythmus verlor und Webb in einer Linkskehre mit einem harten Blockpass an Roczen vorbeikam. Webb krachte gegen Roczens Gabel, so dass dieser in der Kurve aufmachen musste und danach sowohl Cooper als auch Plessinger ihre Chancen nutzten, um ebenfalls vorbeigingen. Roczen fand sich binnen von nur zwei Runden auf Platz 5 wieder. In Runde 19 landete Cooper nach einem Sprung auf der Streckenbegrenzung und stürzte, so dass Ken wieder auf den vierten Platz vorrücken konnte.

An der Spitze entbrannte am Ende ein heißes Duell zwischen Sexton und Webb. In den letzten beiden Runden attackierte Webb erneut und ging in einer Rechtskehre innen an Sexton vorbei in Führung. Sexton wollte kontern und in der letzten Kurve vor dem Ziel war er wieder an Webbs Hinterrad, doch Webb rettete den Sieg mit einem knappen Vorsprung von 0,8 Sekunden über die Ziellinie. Dritter wurde Aaron Plessinger und Ken Roczen hatte am Ende auf Platz 4 einen Rückstand von 24 Sekunden zur Spitze.

Mit dem Sieg von Seattle konnte sich Cooper Webb and er Tabellenspitze etwas absetzen und seinen Vorsprung gegenüber Chase Sexton von 8 auf 11 Punkte vergrößern. Ken Roczen rangiert weiterhin auf Tabellenplatz 3. Sein Rückstand zur Spitze erhöhte sich in Seattle von 27 auf 34 Zähler.

In der kommenden Woche geht es in Foxborough mit der 12. von insgesamt 17 Meisterschaftsrunden weiter und an der Spitze bleibt es weiterhin spannend.

Ergebnis SX Seattle, 450:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha

2. Chase Sexton (USA), KTM

3. Aaron Plessinger (USA), KTM

4. Ken Roczen (D), Suzuki

5. Dylan Ferrandis (F), Honda

6. Justin Cooper (USA), Yamaha

7. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

8. Justin Barcia (USA), GASGAS

9. Benny Bloss (USA), Beta

10. Justin Hill (USA), KTM

...

DNS Joey Savatgy (USA), Honda

DNS: Eli Tomac (USA), Yamaha

DNS: Hunter Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Jorge Prado (E), Kawasaki

Meisterschaftsstand 450 nach Event 11 von 17:



1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 236 Punkte

2. Chase Sexton (USA), KTM, 225, (-11)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 202, (-34)

4. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 177, (-59)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 176, (-60)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 156, (-80)

7. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 151, (-85)

8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 145, (-91)

9. Justin Hill (USA), KTM, 137, (-99)

10. Dylan Ferrandis (F), Honda, 108, (-128)