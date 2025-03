Seattle: Cole Davies (Yamaha) siegt vor Marchbanks

Cole Davies gewann den 7. Lauf der US Westküstenmeisterschaften in Seattle

Der 17-Jährige neuseeländische Star racing Yamaha Werksfahrer Cole Davies gewann den 7. Lauf der US Westküsten-Meisterschaften. Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) erreichte Platz 3 und sorgte erneut für Gesprächsstoff

7. Lauf der US Westküstenmeisterschaften im Lumen Field von Seattle (Washington): Der umstrittene Tabellenführer und selbsternannte 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) sorgte nach seiner Inhaftierung vor einer Woche erneut für Gesprächsstoff. Deegan stürzte sowohl im Vorlauf als auch in der ersten Runde des Finales, konnte sich aber schnell wieder aufrappeln und musste sich aus dem Mittelfeld heraus wieder nach vorne kämpfen. Nach einem Zwischenfall mit seinem Titelrivalen Julien Beaumer kam es nach dem Rennen zu Handgreiflichkeiten.

Der 17-jährige Neuseeländer Cole Davies (Yamaha) zog den Holeshot im Finale, doch Red Bull KTM Werksfahrer Julien Beaumer übernahm zunächst die Führung. In der dritten Runde attackierte der Neuseeländer, ging in einer Linkskehre innen an Beaumer vorbei und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze. Davies gewann am Ende mit einem Vorsprung von 7,5 Sekunden vor dem gut aufgelegten Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Garrett Marchbanks, der sich im Finale ebenfalls gegen Beaumer behaupten konnte.

Coty Schock (Yamaha) rangierte nach der Hälfte des Rennens auf Platz 4, landete aber nach einem Sprung auf der Streckenbegrenzung, stürzte spektakulär und fiel auf Platz 10 zurück. Am Ende erreichte Schock auf Platz 8 das Ziel.

Zwei Runden vor Schluss war Deegan am Hinterrad von Beaumer. Zwischen Deegan und Beaumer geht es um nicht weniger als die Meisterschaft. Deegan attackierte auf der Innenlinie einer Linkskehre mit einem Blockpass. Beaumer strauchelte und ging beinahe zu Boden. Deegan wurde vor Beaumer Dritter. Nach dem Zieleinlauf flogen zwischen den beiden Titelrivalen die Fetzen und Deegan wurde sogar handgreiflich. Mit Deegan auf Platz 3 und Beaumer auf Rang 4 vergrößerte der Tabellenführer Deegan seinen Vorsprung in der Westküstenmeisterschaft von 12 auf 14 Punkte.

Dominique Thury qualifizierte sich im kombinierten Zeittraining auf Platz 27 für das Abendprogramm. Nach Platz 12 im Vorlauf musste er ins LCQ, in dem er auf Platz 11 den Finaleinzug verfehlte.

Am kommenden Wochenende geht es in Foxborough mit dem 6. Lauf der Ostküstenmeisterschaften weiter. Die Westküsten-Piloten haben ihren nächsten Auftritt beim East/West-Showdown in Philadelphia am 12. April.

Ergebnis Seattle 250 West:



1. Cole Davies (NZ), Yamaha

2. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha

4. Julien Beaumer (USA), KTM

5. Jo Shimoda (J), Honda

6. Michael Mosiman (USA), Yamaha

7. Enzo Lopes (USA), Yamaha

8. Coty Schock (USA), Yamaha

9. Cole Thomson (USA), Yamaha

10. Gavin Towers (USA), Honda

11. Lux Turner (USA), KTM

12. Jordon Smith (USA), Triumph

…

DNQ:Dominique Thury (D)

Meisterschaftsstand 250 West nach Event 7:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 149 Punkte

2. Julien Beaumer (USA), KTM, 135, (-14)

3. Cole Davies (NZ), Yamaha, 129, (-20)

4. Jo Shimoda (J), Honda, 119, (-30)

5. Coty Schock (USA), Yamaha, 104, (-45)

6. Jordon Smith (USA), Triumph, 95, (-54)

7. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 95, (-54)

8. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 95, (-54)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 65, (-84)

10. Lux Turner (USA), KTM, 63, (-86)

…

24. Dominique Thury (D), Yamaha, 12 (-137)