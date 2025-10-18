Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Hyundai überarbeitet Elantra N TCR-Fahrzeug

Von Jonas Plümer
Der überarbeitete Hyundai Elantra N EV TCR bei seinem Debüt im Inje Speedium
© TCR World Tour

Der überarbeitete Hyundai Elantra N EV TCR bei seinem Debüt im Inje Speedium

Hyundai legt Hand an sein TCR-Erfolgsmodell Elantra N TCR an. Der Hyundai Elantra N EV TCR bekommt einen größeren Turbolader verpasst und entwickelt mehr Motorleistung als sein Vorgänger.
Während die TCR-Kategorie generell kränkelt, ist Hyundai weiterhin stark in die seriennahe Tourenwagenkategorie involviert und investiert auch weiterhin Geld in die Klasse der rund 350 PS starken Tourenwagen. Zum Rennwochenende der FIA TCR World Tour auf dem Inje Speedium in Südkorea startet der koreanische Hersteller mit einem überarbeiteten Fahrzeug.

Das überarbeitete Fahrzeug hört auf den Namen Elantra N EV TCR. Nur das Werksteam, die BRC Hyundai Squadra Corse, erhält zum Rennen auf dem Inje Speedium das neue Fahrzeug. Privatteams wie Solite Indigo Racing starten weiterhin mit dem gewohnten Elantra N TCR.

Der Hyundai Elantra N EV TCR hat, im Vergleich zum bisherigen Modell, einen größeren Turbolader verbaut bekommen. Laut Balance of Performance-Liste der TCR-Kategorie darf der Elantra N EV TCR zudem mit höheren Powerlevel als das bisherige Modell antreten.

Das überarbeitete Modell ist von Hyundai eine Reaktion auf den Saisonstart der FIA TCR World Tour auf der Formel 1-Strecke in Mexiko, als das Fahrzeug aufgrund der Höhenlage der Strecke hoffnungslos hinterherfuhr. Mit dem größeren Turbolader soll das Problem nun gelöst sein und das Fahrzeug auch in Höhenlagen eine konkurrenzfähige Motorleistung entwickeln.

6.98 07100916 C1810054512 | 6