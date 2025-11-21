Chinesischer Hersteller Geely steigt in TCR ein

Geely steigt mit dem Preface in die TCR-Klasse ein. Entwickelt wird das Fahrzeug von den schwedischen Experten von Cyan Racing, die mit Volvo Tourenwagenweltmeister wurden und mit Lynk & Co in der TCR starteten.

Cyan Racing wird 2026 gemeinsam mit Geely ein neues Kapitel aufschlagen und im Rahmen einer mehrjährigen Zusammenarbeit den brandneuen Geely Preface TCR-Rennwagen für die FIA TCR World Tour entwickeln und bauen.

«Der heutige Tag ist ein wichtiger Meilenstein für Cyan Racing und wir freuen uns sehr, unsere erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit mit Geely weiter auszubauen», sagte Christian Dahl, Gründer und Eigentümer von Cyan Racing. «Die Tatsache, dass wir unser 30. Jahr in Folge der Zusammenarbeit mit einem Automobilhersteller beginnen, ist für alle Mitglieder von Cyan Racing eine große Motivation, da wir uns gemeinsam mit Geely auf den Weg machen, um erneut die Weltbesten im Tourenwagenrennsport herauszufordern.»

Die neue Zusammenarbeit markiert das 30. Jahr in Folge, in dem Cyan Racing mit einem Automobilhersteller zusammenarbeitet. Diese Reise begann 1996 mit Volvo Cars, gefolgt von Polestar im Jahr 2015, Lynk & Co im Jahr 2018 und Geely ab 2026.

Als eines der weltweit erfolgreichsten Tourenwagen-Rennteams hat Cyan Racing seit 1996 19 skandinavische Titel und 12 Weltmeistertitel gewonnen, zuletzt die Fahrer- und Teamwertung der FIA TCR World Tour 2025.

«Dies ist ein äußerst inspirierendes und herausforderndes Projekt, das die stolze Geschichte von Cyan Racing mit erfolgreich selbst entwickelten Rennwagen wie dem Volvo S60 TC1 fortsetzt», sagte Fredrik Wahlén, CEO und Teammanager von Cyan Racing. «Wir haben bereits mit der Konstruktion und dem Bau des neuen Geely Preface TCR-Rennwagens in unserer Zentrale in Schweden begonnen. Wir haben einen engen Zeitplan, der nach Plan verläuft, und unser Ziel ist es, dass der erste Geely Preface TCR zu Beginn des neuen Jahres sein Debüt auf der Rennstrecke feiert.»

Die öffentliche Vorstellung und die ersten Testfahrten mit dem neuen Rennwagen sind für Anfang 2026 geplant, bevor er in der Saison 2026 der FIA TCR World Tour sein Renndebüt geben wird. Der endgültige Kalender wird im Dezember dieses Jahres bekannt gegeben.

Die Identität und die Anzahl der Fahrer von Geely Cyan Racing werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.