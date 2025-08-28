Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
SBK: BMW verhandelt mit MotoGP-Fahrern

Großes Gewinnspiel: DTM-Tickets für den Red Bull Ring

Von Peter Fuchs
Auf dem Red Bull Ring steigt der vorletzte Event der DTM 2025
© Red Bull

Auf dem Red Bull Ring steigt der vorletzte Event der DTM 2025

SPEEDWEEK.com verlost zusammen mit dem Red Bull Ring in Spielberg 5 x 2 Wochenendtickets (12. bis 14. September) für den vorletzten Event der DTM 2025.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

In wenigen Tagen (12. bis 14. September) kommt die DTM zum vorletzten Saisonstopp nach Österreich. Für die heimischen Fans wird es ein Fest, denn der Tiroler Lucas Auer führt die Tabelle an und könnte mit seinem ersten Heimsieg entscheidende Punkte für seinen ersten DTM-Titel holen. Kein Österreicher hat so viele DTM-Rennen gewonnen wie Mercedes-Ass Auer, aktuell führt er die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den Engländer Jack Aitken an.

Gut möglich, dass auf dem Red Bull Ring bereits eine Vorentscheidung für die Titelvergabe fällt. Den Besuchern wird mit Pitwalks, offenem Fahrerlager, Autogrammstunden, Service-Road-Touren und in der DTM Fan Zone ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Außerdem dürfen sie sich auf das ADAC GT Masters, die ADAC GT4 Germany, den Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland und den Prototype Cup Germany freuen.

Würden Sie gerne gratis dabei sein?

SPEEDWEEK.com verlost zusammen mit dem Red Bull Ring 5 x 2 Wochenendtickets für die Start-Ziel-Tribüne im Einzelwert von 109 Euro. Teilnahmeschluss ist der 5. September 2025.

ZUM GEWINNSPIEL


Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Red Bull Ring: Die Lehren für den MotoGP-Event 2026

Von Ivo Schützbach
Obwohl das MotoGP-Spektakel auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewohnt unterhaltsam, hochklassig und in vielen Bereichen einmalig war, fiel der Zuschauerzuspruch geringer aus als erhofft.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 28.08., 14:20, Motorvision TV
    Icelandic Formula Off-Road
  • Do. 28.08., 15:20, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
  • Do. 28.08., 16:30, Eurosport 2
    Motorsport: FIA-Langstrecken-WM
  • Do. 28.08., 17:45, Hamburg 1
    car port
  • Do. 28.08., 18:00, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 28.08., 18:30, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 28.08., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Do. 28.08., 20:00, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Do. 28.08., 20:45, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 28.08., 21:15, Motorvision TV
    Tour European Rally Historic
» zum TV-Programm
6.95 02071959 C2808054512 | 5