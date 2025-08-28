Großes Gewinnspiel: DTM-Tickets für den Red Bull Ring

SPEEDWEEK.com verlost zusammen mit dem Red Bull Ring in Spielberg 5 x 2 Wochenendtickets (12. bis 14. September) für den vorletzten Event der DTM 2025.

In wenigen Tagen (12. bis 14. September) kommt die DTM zum vorletzten Saisonstopp nach Österreich. Für die heimischen Fans wird es ein Fest, denn der Tiroler Lucas Auer führt die Tabelle an und könnte mit seinem ersten Heimsieg entscheidende Punkte für seinen ersten DTM-Titel holen. Kein Österreicher hat so viele DTM-Rennen gewonnen wie Mercedes-Ass Auer, aktuell führt er die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung auf den Engländer Jack Aitken an.

Gut möglich, dass auf dem Red Bull Ring bereits eine Vorentscheidung für die Titelvergabe fällt. Den Besuchern wird mit Pitwalks, offenem Fahrerlager, Autogrammstunden, Service-Road-Touren und in der DTM Fan Zone ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten. Außerdem dürfen sie sich auf das ADAC GT Masters, die ADAC GT4 Germany, den Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland und den Prototype Cup Germany freuen.

Würden Sie gerne gratis dabei sein?



SPEEDWEEK.com verlost zusammen mit dem Red Bull Ring 5 x 2 Wochenendtickets für die Start-Ziel-Tribüne im Einzelwert von 109 Euro. Teilnahmeschluss ist der 5. September 2025.



