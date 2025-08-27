Mercedes-AMG-Star Maro Engel feiert 40. Geburtstag

Seit 2008 startet Maro Engel für die Marke mit dem Stern und ging bereits in der DTM, in internationalen Langstreckenklassikern und in der australischen Supercars-Serie an den Start. Heute wird Maro Engel 40.

Mercedes-AMG Performance-Fahrer und DTM-Ass Maro Engel feiert heute seinen 40. Geburtstag. Geboren in München, aufgewachsen in Monaco, fährt der Vater einer siebenjährigen Tochter seit 2008 für die Marke mit dem Stern. Seit 2012 ist er zudem offizieller AMG Markenbotschafter.

Engel startete bereits in der Class-1-Ära der DTM – gemeinsam mit Fahrern wie David Coulthard und Ralf Schumacher – und vertrat Mercedes-AMG Motorsport später auch in der Formel E sowie im internationalen GT Sport.

Er brachte die Performance- und Sportwagenmarke bei zahlreichen renommierten Rennen auf die oberste Stufe des Podiums: vom 24-Stunden-Rennen Nürburgring über die 24 Stunden von Daytona und DTM bis hin zur GT World Challenge und dem FIA GT World Cup in Macau. Seinen ersten GT-Sieg fuhr Engel 2012 ein, inzwischen hat er in 337 Rennen 72 Siege (34 Gesamtsiege, 32 Klassensiege), 114 Podien und 33 Pole Positions erreicht.

Darüber hinaus hat Engel insbesondere als Rekordfahrer auf der Nürburgring Nordschleife immer wieder Geschichte geschrieben – zuletzt im September 2024, als er den legendären Kurs im Mercedes-AMG ONE in 6:29,090 Minuten umrundete. Auch neben der Rennstrecke ist Maro Engel ein geschätzter Markenbotschafter.

Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport: «Wir gratulieren Maro ganz herzlich zu seinem 40. Geburtstag und wünschen ihm alles Gute. Seit 2008 ist er ein fester Bestandteil unserer AMG Familie und repräsentiert unsere Marke auf und neben der Rennstrecke. Wir freuen uns auf möglichst viele weitere gemeinsame Erfolge mit ihm.»

Viel Zeit zum Feiern bleibt jedoch nicht. Schon am kommenden Wochenende startet Engel im Endurance Cup der GT World Challenge Europe auf dem Nürburgring. Bei SPEEDWEEK erfahrt ihr, wie gewohnt, alles zum Rennwochenende der internationalen Top-GT-Rennserie.