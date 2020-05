Auch das noch! Classic TT und Manx GP abgesagt

Die Benzinkanister für das Nachtanken werden dieses Jahr auf der Isle of Man leer bleiben

Die Hoffnungen der Road Racing Stars haben sich zerschlagen. Nach der Tourist Trophy und dem Ulster Grand Prix wurde jetzt auch noch die Classic TT und der Manx Grand Prix ersatzlos gestrichen.

Die Stars der Straßenrennsportszene wie John McGuinness, Michael Dunlop, Peter Hickman, Dean Harrison oder Ian Hutchinson, die sich durch die Absage der Tourist Trophy und des Ulster Grand Prix ihrer Lebensgrundlage beraubt sehen, müssen jetzt eine weitere bittere Pille schlucken.

Wie die Regierung der Isle of Man in Absprache mit dem veranstaltenden Manx Motor Cycle Club bekannt gab, ist aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Reiseeinschränkungen an eine Abhaltung der Classic TT und des Manx Grand Prix nicht zu denken.

Die Rennorganisatoren und das für Unternehmen zuständige Department trafen die Entscheidung nach Prüfung der derzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie bestehenden Sofortmaßnahmen und Grenzschließungen. Die Veranstaltungen sollten vom 22. August bis 4. September stattfinden.