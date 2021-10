Schon wieder: Kein Motorcycle Grand Prix in Macau

Auch der Deutsche Didier Grams (hinter Davy Morgan) war gerne Gast in Macau

Zum zweiten Mal in Folge wird es keinen Motorcycle Grand Prix in Macau geben. Dies wurde bei der Präsentation des Rennprogrammes durch das Macau Grand Prix Organizing Committee bekannt.

Bei der Pressekonferenz für den Macau Grand Prix (19. bis 21. November) wurde vom Macau Grand Prix Organizing Committee das Programm für die diesjährige Ausgabe bekanntgegeben. Das vorläufige Rennprogramm für 2021 umfasst den SJM Formula 4 Macau Grand Prix, den Sands China Macau GT Cup, das Galaxy Entertainment Macau Guia Race, den Melco Macau Touring Car Cup, den MGM Greater Bay Area GT Cup und die Wynn Porsche Carrera Cup Challenge.

Was dabei auffällt: Wie schon im letzten Jahr wird es auch heuer kein Rennen für die Zweiräder geben. Lange hatten die Road Racer gehofft, dass nach der Absage des North West 200, der Tourist Trophy, des Ulster Grand Prix und der Classic TT am Ende das Jahres wenigstens in Macau gefahren werden kann.

Zum letzten Mal gab sich die Crème de la Crème der Straßenrennfahrer beim Einladungsrennen in den Straßenschluchten der chinesischen Spielermetropole 2019 die Ehre. Das Rennen wurde damals zweimal nach schweren Stürzen mit der roten Flagge gestoppt. Nach dem zweiten Abbruch wurde Michael Rutter vor Peter Hickman und David Johnson als Sieger bestätigt. Für den erfahrenen Briten war es sein neunter Erfolg in Macau.