Chris Burns: Plant Comeback bei Isle of Man

Der Brite fuhr schon alles, was zwei Räder hat, MotoGP-Abstecher inklusive. Im Jahr 2009 war Chris Burns im Team Holzhauer auch in der IDM Superbike am Start. Jetzt plant der Rennfahrer-Senior den Weg zurück.

Chris Burns ist 39 Jahre jungt. Das richtige Alter für das eine oder andere Straßenrennen dachte sich der Brite jetzt. Am kommenden Montag wird er in Irland mit einer Honda CBR600 erstmals testen und am Pfingstwochenende gleich sein erstes Rennen bestreiten. Erfahrungen hat Burns reichlich. Allerlei Klassen und noch mehr Serie zieren seine Vita. «Nachdem ich in der MotoGP, der Britischen-, Deutschen- und Europa- Superbike-Meisterschaft gefahren bin, habe ich nun die Möglichkeit, mein Comeback mit dem etablierten, in Irland ansässigen Team Wilson Craig Racing im Jahr 2021 zu starten», berichtet er nun. «Diese Chance bei einem renommierten und erfolgreichen Team, nachdem ich einige Jahre nicht mehr gefahren bin, ist selten und ein Angebot, das ich nicht ausschlagen möchte.»

Sein Start bei der Isle of Man TT und dem North West 200 wurde aufgrund der Corona-Pandemie und deren Folgen auf das kommende Jahr verschoben. Jetzt heißt es um so mehr, Geld für dieses Vorhaben aufzutreiben. «Diese Saison werde ich damit verbringen», erklärt Burns, «mich wieder auf diese großen Events im nächsten Jahr vorzubereiten. Ich werde weiterhin bei der Irischen Meisterschaft, bei Oliver's Mount in Scarborough, bei einigen europäischen Straßenrennen und beim Macau Grand Prix in China an den Start gehen.»

«Ich habe mein Comeback in den Sport bereits im November 2020 angekündigt und bin seitdem damit beschäftigt, Firmen anzusprechen, die für 2021 an Bord kommen wollen», schildert er. «Eine großes Anliegen und eine harte Herausforderung, die ich zwar erwartet hatte, die aber durch die Covid-Situation noch schwieriger geworden ist. Ich hoffe, dass ich durch ‚go fund me‘ eine gewisse Finanzierung für meine Saison hinkriegen kann. Jede Spende wird für die Ausgaben und Reisekosten verwendet.»

Chris Burns freut sich bei seiner Fundraising-Aktion über jeden Euro.