John McGuinness: «Die Aussicht macht mich nervös»

Im kommenden Jahr könnte der 49-jährige Brite John McGuinness zum hundertsten Mal am Start eines Rennens zur Tourist Trophy stehen. Diese Vorstellung macht den 23-fachen TT-Sieger jetzt schon etwas nervös.

Obwohl er im nächsten April seinen 50. Geburtstag feiern wird, verschwendet John McGuinness noch keinen Gedanken an einen etwaigen Rücktritt. Ganz im Gegenteil, diese Woche flog der 23-fache Tourist-Trophy-Sieger auf die Isle of Man, um sich mit dem Veranstalter über Einzelheiten seiner Rückkehr zur TT zu unterhalten.

In einem Interview mit Manx Radio ließ er durchblicken, dass er bereits einen Vertrag für die Saison 2022 unterschrieben habe, allerdings beließ es der Brite bei Andeutungen. «In meinen Augen ist es ein großartiges Paket, das mir das Gefühl gibt, nach Hause zurückzukehren und in meine alten Pantoffeln zu schlüpfen.»

«Noch kann ich nicht viel über diese künftige Zusammenarbeit verraten. Das Wichtigste bei den Rennen zur Tourist Trophy ist, dass man glücklich ist und dass man Vertrauen in sein Team hat. Es müssen alle Beteiligten an einem Strang ziehen, damit man dann auch die Resultate, die man sich vorgenommen hat», ergänzt McGuinness.

Nach zwei Jahren ohne die TT erklärte McGuinness, dass ihn die Aussicht auf sein hundertstes Rennen im nächsten Juni etwas nervös macht. «Es ist schon seltsam, dass ich kurz vor meinem 100. Start stehe. Obwohl es nur ein weiteres Rennen ist, ich nichts mehr zu beweisen habe und ich es einfach nur genießen will, spüre ich ein bisschen Druck.»

Während er mit 23 TT-Siegen in der ewigen Bestenliste hinter Rennsportlegende Joey Dunlop (26) an der zweiten Stelle liegt, führt es die Tabelle an Top-3-Ergebnissen mit 47 vor Dunlop (40) an. Mit 81 Zielankünften liegt der zweifache Familienvater aus Morecambe hinter Dave Madsen-Mygdal (123) und Ian Lougher (105) an der dritten Stelle.