Rechtzeitig zur TT: Leberkern «Meine Isle of Man TT»

Das Buch von Lenz Leberkern «Meine Isle of Man TT» darf in keinem Bücherschrank fehlen

Pünktlich zur diesjährigen Tourist Trophy werden die Fans des Straßenrennsports mit Lektüre verwöhnt. Das Buch «Meine Isle of Man TT» von Lenz Leberkern darf in keinem Bücherschrank fehlen.

Bei Lenz Leberkern war es Liebe auf den zweiten Blick! Schon immer fasziniert vom Road Racing, doch seine Vernunft stellte sich zunächst quer. Dabei war der studierte Industrie-Designer kein Neuling in diesem Genre. 1998 stieß er als Designer und Pressemann zum Kawasaki-Werksteam in der Superbike-Weltmeisterschaft. Zwei Jahre lang zog er mit dem WM-Zirkus um den Globus bis ihn 2001 sein Weg zu EUROSPORT führte. Als Kommentator und Moderator für Motorsport- und Extremsport-Events ist er seither europaweit tätig und einem breiten Publikum bekannt.

Mit der Vertonung des ersten DVD-Rückblicks auf die TT 2004 entflammte seine Liebe zum Road Racing endgültig und 2014 ergab sich für ihn die Möglichkeit die TV-Rechte für die Isle of Man TT zu MOTORVISION zu holen. Der Privatsender, für den er mit einem begeisterten Team bereits die NASCAR kommentierte, war wie geschaffen für die Übertragungsrechte der Rennen von der Isle of Man. Nach der NASCAR ein weiteres exklusives Highlight für den Sender im deutschsprachigen Raum. Seitdem erfreuen die spannenden Rennberichte und Magazine Road Racing Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

MEINE TT ist nach 30 Jahren das erste umfassendere Werk in deutscher Sprache über die Königin des Road Racing – die Isle of Man Tourist Trophy! Dieses Buch erklärt und erzählt das seit 1907 stattfindende Motorsport-Spektakel mit seiner Insel, der Historie, mit Geschichten, Tipps und Reiseinformationen. QR-Codes transportieren den Leser sofort direkt auf die Insel! Dabei findet der interessierte TT-Neuling hier nützliche Informationen und einen Überblick über die TT während der Kenner sich in diesem Buch sicher wiederfindet.

Das Vorwort verfasste Klaus Klaffenböck, der nach dem Gewinn der Seitenwagen-Weltmeisterschaft 2001 eine neue Herausforderung suchte. 2004 fuhr der Österreicher zusammen mit Christian Parzer auf dem berühmt seine erste Runde. Anfangs geschockt und für die eigenen Ansprüche viel zu langsam, fand er nicht nur Gefallen an der Sache, sondern konnte sich dermaßen steigern, dass er 2010 mit dem Einheimischen Dan Sayle an seiner Seite beide Rennen gewinnen konnte. Dass es ein Jahr danach nicht wieder ein Doppelsieg wurde, lag an einem Defekt an seinem Gespann.

Das Buch, geschrieben wie ein Podcast – im typischen Stil von Lenz Leberkern, ist wie es sich für einen 37 Meilen langen Kurs gehört in ebenso vielen Kapiteln aufgebaut. Vom 1st Milestone «Start!» über den 3rd Milestone «Die TT & ich» und 6th Milestone «Der Mountain Course» geht es flockig locker weiter, bis man schließlich im Ziel am 37th Milestone ankommt. Wie die Fahrer über den Kurs fliegt man als Leser förmlich über die Zeilen. Es wird dabei kein Detail ausgelassen, sogar einem Deutschen, der sich bei der TT verirrte, ist ein Kapitel gewidmet.

Speziell für die TT wird es eine «3 Wheeling Limited Edition» (100 Bücher) geben. Diese Bücher werden während der Tourist Trophy auf der Isle of Man mit einem speziellen Cover bei «3-Wheeling» auf dem Stand angeboten.

Beziehen kann man das 400 Seiten-Druckwerk, das zusätzlich zwei Bildblöcke á 16 Seiten und über 140 QR-Codes mit Spezialinformationen aufweist, zum Preis €34,95 zzgl. Versand von direkt bei Lenz Leberkern.