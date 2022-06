Auch zweites Seitenwagen-Rennen nach Unfall gestoppt

Wie schon am Samstag musste das Rennen der Seitenwagen wegen eines Unfalls gestoppt werden. Beim Abbruch lagen Ben und Tom Birchall vor Peter Founds/Jevan Walmsley sowie Ryan und Callum Crowe in Front.

Wie schon am Montag geht das Seitenwagen-Rennen wieder über zwei Runden. Alles andere als ein weiterer Sieg von Ben Und Tom Birchall wäre eine echte Überraschung. Wird der zweite Platz erneut so hart umkämpft sein? Die Lokalmatadore Ryan und Callum Crowe hatten bei ihrer zweiten Tourist Trophy Peter Founds/Jevan Walmsley um gerade einmal 0,112 Sekunden hinter sich gelassen.

Mit Startnummer 1 stürmen die Birchall-Brüder (Honda LCR) auf und davon. Weil dahinter ein Platz frei bleibt, folgen Tim Reeves/Kevin Rousseau (Yamaha LCR) 20 Sekunden nach den elffachen TT-Siegern. Dave Molyneaux/Daryl Gibson (DMR KTM), Founds/Walmsley (Honda LCR) und die Crowe-Brüder (Honda LCR) sind die nächsten, die den Snaefell Mountain Course unter die Räder nehmen.

Es sind tatsächlich Birchall/Birchall, die von den ersten Metern an den Ton angeben. Bei der Ramsey Hairpin haben sie sich einen Vorsprung von dreieinhalb Sekunden auf Founds/Walmsley erarbeitet. Crowe/Crowe liegen nicht einmal eine Sekunde dahinter auf dem dritten Platz. Harry Payne/Mark Wilkes (Yamaha LCR), die im ersten Rennen von der Technik im Stich gelassen wurden, sind Fünfte.

Bei Halbzeit des Rennens lautet die Reihenfolge der Top-10: Birchall/Birchall, Founds/Walmsley, Crowe/Crowe, Molyneux/Gibson, Payne/Wilkes, Lee Crawford/Scott Hardie (Suzuki LCR), Paul Leglisse/Melanie Farnier (Honda LCR), Gary Bryan/Philip Hyde (Honda Baker), Gary Gibson/Tom Christie (Suzuki Shelbourne) sowie Lewis Blackstock/Patrick Rosney (Honda LCR).

Als Birchall/Birchall gerade mit Rekordzwischenbestzeiten die Ballaugh Bridge hinter sich lassen, wird das Rennen mit der roten Flagge gestoppt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren Reeves/Rousseau und Conrad Harrison/Andrew Winkle (Honda Bellas), beide frühere Tourist-Trophy-Sieger, bereits mit mechanischen Defekten an ihren Seitenwagen zur Aufgabe gezwungen.

Der Zwischenfall ereignete sich fast an derselben Stelle, an der am Samstag César Chanal/Olivier Lavorel verunglückten. Chanal starb noch an der Unfallstelle, Lavorel wurde nach der Erstversorgung im nahegelegenen Noble´s Hospital noch am selben Abend in eine Spezialklinik nach Aintree geflogen. Sein Zustand wird von den Ärzten nach wie vor als äußerst kritisch eingeschätzt.

Um nicht denselben Fehler wie am Samstag zu begehen, bei dem der Beifahrer mit dem Fahrer verwechselt und für tot erklärt wurde, gibt es keine weiteren Informationen, welches Team in den Unfall verwickelt ist. Das Rennen wird mit dem Ergebnis nach der ersten Runde gewertet. Damit haben Ben und Tom Birchall nun zwölf Siege bei der Tourist Trophy auf ihrem Konto.

Ergebnis

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), Honda LCR, 2 Runden in 19:16,699 min. 2. Peter Founds/Jevan Walmsley (GB), Honda LCR, 2,313 sec zur. 3. Ryan Crowe/Callum Crowe (GBM), Honda LCR, +4,977 sec. 4. Dave Molyneux/Daryl Gibson (GBM), DMR KTM. 5. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), Yamaha LCR. 6. Lee Crawford/Scott Hardie (GB), Suzuki LCR. 7. Paul Leglisse/Melanie Farnier (F), Honda LCR. 8. Gary Bryan/Philip Hyde (GB), Honda Baker. 9. Gary Gibson/Tom Christie (GB), Suzuki Shelbourne. 10. Lewis Blackstock/Patrick Rosney (GB), Honda LCR.