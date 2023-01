Nathan Harrison neuer Teamkollege von John McGuinness

In seiner nordirischen Heimat wurde spekuliert, dass Michael Dunlop bei Honda Racing UK neben John McGuinness die internationalen Straßenrennen bestreiten könnte. Die Wahl fiel jetzt allerdings auf Nathan Harrison.

Nach der überraschenden Ankündigung von Honda-Werksfahrer Glenn Irwin, der bei seinem Debüt bei der letztjährigen Tourist Trophy auf der Isle of Man Peter Hickman als schnellsten TT-Newcomer abgelöst hatte, aus familiären Gründen auf eine weitere Teilnahme beim wohl gefährlichsten Straßenrennen der Welt zu verzichten, wurde sein Platz im Team von Honda Racing UK frei.

Rasch spekulierten Medien in Nordirland, dass Michael Dunlop die besten Chancen hat, den frei gewordenen Platz im Honda-Werksteam übernehmen könnte. Doch es war eher der Wunsch Vater des Gedankens. Wie Honda Racing UK mitteilte, wird mit Nathan Harrison ein vielversprechender Nachwuchsmann neben TT-Legende John McGuinness bei internationalen Straßenrennen die Farben von Honda vertreten.

«Honda Racing UK freut sich, sein Fahreraufgebot für die internationale Straßenrennsaison 2023 bestätigen zu können. Das Team freut sich darauf, beim North West 200 und der Tourist Trophy mit John McGuinness MBE, der 16 seiner 23 TT-Siege auf Honda-Maschinen errungen hat, anzutreten. Er wird wieder auf der CBR1000RR-R Fireblade SP an den Start gehen», teilte Honda Racing UK in einer Aussendung mit.

Honda und McGuinness sind eine bewährte Erfolgskombination und werden nun ein weiteres Jahr zusammen Rennsportgeschichte schreiben. «Als erfolgreichster Hersteller, der jemals an der TT teilgenommen hat, ist Honda begeistert, seine Beziehung mit der <Morecambe Missile> fortzusetzen, nachdem wir im Vorjahr gemeinsam das 30-jährige Jubiläum der Fireblade gefeiert haben und John seinen 100. TT-Start absolviert hat.»

«Im Vorjahr bei der TT wieder auf einer Fireblade zu fahren, war etwas ganz Besonderes, so dass es sich richtig anfühlt, ein weiteres Jahr anzuhängen. Ich könnte mich im Honda-Team nicht wohler fühlen», betonte McGuinness. «Meinen 100. TT-Start mit dieser einmaligen Lackierung und der Geschichte, die uns verbindet, zu absolvieren, war wirklich etwas Spezielles. Mit dem Superbike in die Top-5 zu fahren, war großartig, aber ich will mehr.»

In der kommenden Saison wird der 50-jährigen TT-Legende McGuinness Nathan Harrison an die Seite gestellt. Spätestens nach seinem zehnten Platz bei der letztjährigen Senior-TT wird der erst 24-jährige Nachwuchspilot aus Onchan auf der Isle of Man, der beim Manx Grand Prix 2019 sowohl das Junior-, als auch das Senior-Rennen für sich entschieden hatte, als einer der aufstrebenden Sterne im Straßenrennsport gehandelt.

«An der Seite von John im Honda Racing UK Team Rennen zu fahren, war schon immer ein Traum von mir», erzählte Harrison. «Ich stamme aus einer Manxfamilie, die schon immer mit dem Motorradsport zu tun hatte, und die Tourist Trophy lag mir schon immer im Blut. Als ich als Kind die TT mit John und Honda als Sieger sah, wollte ich der nächste <John McGuinness> sein, darauf habe ich mich voll konzentriert.»

«2023 wird erst meine zweite TT. Es wird eine unglaubliche Erfahrung sein, mit dem besten Teamkollegen, den ich mir wünschen kann, auf einem großartigen Motorrad zu fahren. Mein Plan ist, so viel wie möglich von Johns Erfahrungsschatz zu profitieren und vom Team bei der Abstimmung des Motorrades zu lernen. Ich möchte mich schrittweise verbessern, damit ich in absehbarer Zeit mit der Spitze mithalten kann.»

«Abschließend möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um meiner Mutter und meinem Vater für all ihre Unterstützung und Aufopferung über die Jahre hinweg zu danken, sowie meinen Sponsoren und Unterstützern dafür, dass sie immer zu mir gehalten haben und mir geholfen haben, in diese Position zu gelangen, in der ich jetzt diese fantastische Chance erhalten habe.»

TT-Zeitplan 2023

03.06. Supersport 1

03.06. Seitenwagen 1

04.06. Superbike-TT

06.06. Superstock 1

06.06. Supertwin 1

07.06. Supersport 2

07.06. Seitenwagen 2

09.06. Superstock 2

09.06. Supertwin 2

10.06. Senior-TT