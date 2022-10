Tourist Trophy 2023 mit zwei zusätzlichen Rennen 26.10.2022 - 15:03 Von Helmut Ohner

© Pacemaker/Davison Die Top-3 der Senior-TT 2022: Dean Harrison (2.), Peter Hickman (Sieger), Conor Cummins (3.)

Der Zeitplan für die Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man 2023 wurde vom «Department for Enterprise» bekanntgegeben. Das bekannteste Straßenrennen der Welt startet am 29. Mai 2023 mit dem ersten Trainingstag.