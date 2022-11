Glenn Irwin: Schnellster Newcomer verzichtet auf TT

Mit seinem starken Auftritt bei seinem Debüt auf der Isle of Man deutete Glenn Irwin an, dass er ein potentieller TT-Sieger ist, doch der 32-jährige Nordire erteilt dem gefährlichen Straßenrennen vorerst eine Absage.

Nach sechs Siegen beim North West 200 wollte Glenn Irwin unbedingt auch bei den Rennen zur Tourist Trophy an den Start gehen. Nach einer zweijährigen, der Coronavirus-Pandemie geschuldeten Pause war es dieses Jahr endlich so weit. Und der 32-jährige Nordire zeigte auf Anhieb sein großes Potenzial. Auf der Werks-Honda umrundete er den für seine vielen tödlichen Unfällen berühmt berüchtigten Snaefell Mountain Course mit einem Schnitt von 208,972 Kilometer pro Stunde. Irwin löste damit Peter Hickman als schnellsten TT-Newcomer ab.

Irwin, der vor wenigen Tagen für die Britische Superbike Meisterschaft einen Vertrag mit der Ducati-Mannschaft von Paul Bird Motorsport unterschrieben hat, wird im kommenden Jahr nicht an den Rennen zur Tourist Trophy teilnehmen. «Paul hat mir mitgeteilt, dass es 2023 keine TT geben wird», erzählte er den Kollegen von BikeSportNews. «Seine Aussage kann man auf zwei Arten sehen. Auf der einen Seite kann egoistisch sein und sagen: 'Scheiße nein, ich will die Tourist Trophy fahren'. Andererseits ist es aber für mich als Vater die richtige Entscheidung.»

«Natürlich hat mir die Tourist Trophy dieses Jahr außerordentlich viel Spaß gemacht und es war eine unglaubliche Erfahrung», so Irwin weiter, der Mitte des Monats zum dritten Mal Vaterfreuden entgegensieht und vorerst seiner Familie über das gefährlichste Straßenrennen der Welt stellen will. «Im Team von Paul habe ich im nächsten Jahr die riesige Chance, den Titel in der BSB zu holen, deshalb fällt mir die Entscheidung auch leichter, auf die TT zu verzichten. Ich weiß nicht, ob dies nur für nächstes Jahr gilt oder für immer.»

TT-Zeitplan 2023

03.06. Supersport 1

03.06. Seitenwagen 1

04.06. Superbike-TT

06.06. Superstock 1

06.06. Supertwin 1

07.06. Supersport 2

07.06. Seitenwagen 2

09.06. Superstock 2

09.06. Supertwin 2

10.06. Senior-TT