Maria Costello: Rückzug wegen Gehirnerschütterung 01.06.2023 - 19:24 Von Helmut Ohner

© Ohner & Ohner Nachdem ihr die Starterlaubnis einzogen wurde, schlüpft Maria Costello in die Rolle der Kommentatorin

Nach einem Zwischenfall in ihrer ersten Qualifikationsrunde der Isle of Man TT Races 2023 wurde Maria Costello auf Anweisung des Chief Medical Officers von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen.