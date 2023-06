Michael Dunlop setzt Konkurrenten gehörig unter Druck

Michael Dunlop ist jetzt der schnellste Zweiradpilot auf dem Snaefell Mountain Course

Mit der absolut schnellsten Zeit, die je auf dem Snaefell Mountain Course gedreht wurde, erhöht Michael Dunlop den Druck auf seine Konkurrenten. Auch in den Klassen Supersport und Supertwin ist er für alle der Maßstab.

Tag 5 des Zeittrainings für die Rennen zur Tourist Trophy. Es ist die letzte Möglichkeit, vorgenommene Änderungen am Motorrad auf deren Tauglichkeit zu überprüfen, die eine oder andere persönliche Bestzeit aufzustellen oder sich im letzten Moment zu qualifizieren. Vor allem die Teams des Deutschen David Datzer, der bis jetzt bei seinen Motorrädern technisch auf keinen grünen Zwei kam, und des Österreichers Julian Trummer hatten noch jede Menge Arbeit zu erledigen.

Man kann sich als Teilnehmer keine besseren Bedingungen für das letzte Qualifying wünschen. Sogar die Streckenabschnitte Ramsey Hairpin und The Nook, die normalerweise auch bei Schönwetter im Schatten liegen und deswegen ein wenig feucht sind, präsentieren sich heute knochentrocken.

Die gesamte Trainingswoche verlief für Tim Reeves/Mark Wilkes nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben. Kurz nachdem sie die viertschnellste Zeit der Woche erzielt haben, müssen sie ihr Gespann auf der Strecke abstellen. An der Spitze der Zeitentabelle gibt es keine Veränderung. Ben und Tom Birchall unterstreichen ihre Favoritenrolle mit einem neuen inoffiziellen Rundenrekord vor Pete Founds/Jevan Walmsley und den Lokalmatadoren von der Isle of Man, Ryan Crowe/Callum Crowe.

Sollte ihn die Technik nicht im Stich lassen, wird in der Supertwin-Klasse kein Weg an Michael Dunlop vorbeiführen. Mit der von 18:20,052 Minuten bleibt er über sechseinhalb Sekunden unter seinem eigenen Rundenrekord. Wenn die Rennleitung nicht ein Einsehen mit dem neunfachen TT-Sieger Peter Hickman hat, wird er ebenso nicht an den Rennen teilnehmen dürfen wie der Österreicher Julian Trummer, weil sie die Mindestanforderung von zwei Runden nicht geschafft haben.

In der Supersport-Klasse, die er rekordverdächtige neun Mal für sich entschieden hat, wird es Dunlop papierformgemäß nicht ganz so einfach haben. Er markierte zwar die schnellste Zeit, aber Dean Harrison und Hickman sind nur unwesentlich langsamer. Wenn Davey Todd in den Dreikampf eingreifen will, muss er sich allerdings noch steigern. Zumindest das erste Rennen wird ohne Conor Cummins stattfinden, der Manxman liegt momentan mit einer Infektion im Nobles Hospital.

Dass er auch auf dem Superbike ein Statement abgegeben wollte, war vom ersten Meter an klar zu sehen. Mit 16:42,189 (Schnitt 135,531 mph/218,116 km/h) ist Dunlop jetzt der schnellste Zweiradpilot auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course. Etwas weniger als fünf Sekunden dahinter lauert Hickman und auch Harrison ist noch nicht aus dem Rennen um den prestigeträchtigen Sieg in der Superbike-Kategorie. Trummer und Datzer schaffen locker die Qualifikation.

Trainingszeiten, gesamt

Supertwin

1. Michael Dunlop (GB), Paton, 18:20,052 min. 2. Jamie Coward (GB), Kawasaki, 18:41,800. 3. Mike Browne (IRL), Paton, 18:53,917. 4. Pierre Yves Bian (F), Paton, 19:09,856. 5. Joshua Brookes (AUS), Kawasaki, 19:12,398. 6. Rob Hodson (GB), Kawasaki, 19:17,708. Ferner: Nicht qualifiziert: Julian Trummer (A), Yamaha.

Supersport

1. Michael Dunlop (GB), Yamaha, 17:44,844 min. 2. Dean Harrison (GB), Yamaha, 17:47,691. 3. Peter Hickman (GB), Triumph, 17,47,783. 4. Davey Todd (GB), Honda, 18:00,444. 5. Jamie Coward (GB), Yamaha, 18:09,459. 6. Mike Browne (IRL), Yamaha, 18:06,196. Ferner: Julian Trummer (A), Yamaha, 19:08,898.

Superstock

1. Peter Hickman (GB), BMW, 16:59,087 min. 2. Michael Dunlop (GB), Honda, 17:03,356. 3. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 17:03,572. 4. Davy Todd (GB), Honda, 17:11,259. 5. Jamie Coward (GB), Honda, 17:17,331. 6. James Hillier (GB), Yamaha, 17:23,263. Ferner: Julian Trummer (A), Honda, 17:58,839. David Datzer (D), BMW, 18:25,122.

Superbike

1. Michael Dunlop (GB), Honda, 16:42,189 min. 2. Peter Hickman (GB), BMW, 16:46,801. 3. Dean Harrison (GB), Kawasaki, 16:52,009. 4. Davey Todd (GB), Honda, 17:07,486. 5. John McGuinness (GB), Honda, 17:16,832. 6. Jamie Coward (GB), Honda, 17:17,294. Ferner: Julian Trummer (A), Honda, 17:57,417. David Datzer (D), BMW, 18:19,097.

Seitenwagen

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 18:57,450 min. 2. Pete Founds/Jevan Walmsley (GB), LCR Honda, 19:09,532 min. 3. Ryan Crowe/Callum Crowe (GBM), LCR Honda, 19:26,382. 4. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), LCR Yamaha, 19:56,629. 5. Steve Ramsden/Mathew Ramsden (GB), LCR Honda, 20:05,012.