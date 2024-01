TT: Ben Birchall gewinnt Kevin Rousseau als Beifahrer

Nach dem überraschenden Rücktritt von Tom Birchall sah sich sein Bruder Ben gezwungen, sich für die Tourist Trophy nach einem Beifahrer umzusehen. Der 14-fache TT-Sieger wurde in Kevin Rousseau fündig.

14-mal gewannen Ben und Tom Birchall bei der Tourist Trophy. Im letzten Jahr setzten sie mit einer Rekordrunde auf dem über 60 Kilometer langen Snaefell Mountain Course von über 120 Meilen pro Stunde eine neue Benchmark. Nach der überraschenden Ankündigung von Tom, dass er aufhört, brachte er seinen älteren Bruder in Verlegenheit.

Jetzt ließ der dreifache Weltmeister die Katze aus dem Sack. Kevin Rousseau wird bei der Tourist Trophy den wichtigen Platz des Beifahrers übernehmen. Der Franzose, der die Weltmeisterschaft an der Seite von Harry Payne bestreitet, soll dabei mithelfen, die unglaubliche Serie von elf Siegen in Folge fortzuführen.

«Als Tom mir gesagt hat, dass er sich zurückzieht und andere Dinge tun will, hat mich das ein wenig überrascht, und ich habe mich gefragt, was ich tun möchte und wohin ich gehen möchte, aber der Gedanke, nicht mehr bei der TT zu fahren, kam mir nie in den Sinn», erzählte Ben Birchall im Gespräch mit dem Kollegen von ttraces.com.

«Die Leidenschaft ist so stark wie eh und je, also weiß ich, dass noch viele Rennen in mir stecken. Ich musste noch nie ohne Tom fahren, aber als ich wusste, dass er aufhört, gab es nur eine Person, die ich an meiner Seite haben wollte, und das war Kevin, also habe ich schnell gehandelt, um alles vorzubereiten.»

«Der Beifahrer ist bei der TT genauso wichtig wie der Fahrer, wenn nicht sogar noch wichtiger, und obwohl Kevin erst eine TT hinter sich hat, habe ich aus nächster Nähe gesehen, wie talentiert er ist. Er hat die perfekte Größe und das perfekte Gewicht. Er ist auch ein professioneller Beifahrer mit unübertroffenen Fähigkeiten, und ich weiß, dass er sich anstrengen und alles tun wird, um im Juni bereit zu sein.»

«Wir waren kürzlich wieder auf der Insel, um eine Runde auf der Strecke zu fahren, die Hausaufgaben sind also schon in vollem Gange! Gemeinsam zu fahren und Zeit miteinander zu verbringen wird sicherstellen, dass alles zusammenpasst. Wir sind beide optimistisch und freuen uns auf die neue Herausforderung, die vor uns liegt. Wir wissen, dass das Motorrad ein starkes Paket ist und meine Einstellung und meine Ziele sind dieselben wie zuvor - die TT so gut wie möglich zu fahren und so erfolgreich wie möglich zu sein.»

Das Duo hat bereits seine ersten Runden auf dem Snaefell Mountain Course gedreht, nachdem sie während des Manx Grand Prix zusammen mit Dave Molyneux, Ryan Crowe und Tim Reeves Tests für einen neuen Reifenlieferanten durchgeführt haben.

«Die Reifentests haben mir gezeigt, dass Kevs Wissen über den Mountain Course bereits sehr gut ist. Wir haben gut zusammengearbeitet. Er hat mich jedes Mal dazu gedrängt, schneller zu fahren. Unser Tempo war gut, und die Daten zeigten, dass alles perfekt funktionierte, was uns einen wertvollen Vorsprung verschafft hat.»

«Es ist eine große Herausforderung, neben Ben zu fahren, wenn man bedenkt, was er und Tom erreicht haben. Die wenigen Runden, die wir beim Reifentest gefahren sind, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Die Runden waren schnell und flüssig und ich kann es kaum erwarten, dass das Qualifying beginnt», freut sich Rousseau auf seine neue Aufgabe.