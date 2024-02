TT-Sieger Peter Hickman mit Triumph zum Daytona 200

Ob Tourist Trophy, North West 200, British Superbike oder Endurance-WM, Peter Hickman gehört überall zu den schnellsten Piloten. Jetzt will der Brite auch beim 200-Meilen-Rennen in Daytona für Furore sorgen.

Bei den Straßenrennen ist Peter Hickman längst das Maß aller Dinge. Bei der Tourist Trophy, dem North West 200 oder dem Ulster Grand Prix hält der Brite den Rundenrekord und in den Häuserschluchten von Macau beißen sich seine Gegner an ihm die Zähne aus. Selbst in der britischen Superbike-Meisterschaft oder Endurance-WM kann er auf beachtliche Erfolge verweisen. Anfang März möchte er auch beim 200-Meilen-Rennen in Daytona für Furore sorgen.

Hickman ist aber nicht nur ein begnadeter Rennfahrer, sondern auch Besitzer des PHR Performance Teams, die seine Motorräder in der Supersport-Kategorie tunt und vorbereitet. Für den Einsatz beim legendären Rennen auf dem Daytona International Speedway wurden mit offizieller Unterstützung von Triumph zwei Street Triple 765 RS aufgebaut, mit denen Hickman und sein britischer Landsmann Richard Cooper den amerikanischen Lokalmatadoren einheizen sollen.

Für Hickman ist dieses Rennen an der Ostküste Floridas eine willkommene Gelegenheit mit diesem Motorrad vor dem North West 200 und der Tourist Trophy Erfahrungen auf der Rennstrecke zu sammeln wie Steve Sargent, Triumphs Chief Product Officer, einräumt: «Triumph freut sich, Peter Hickman und Richard Cooper bei ihren Bemühungen zu unterstützen, die Daytona-200-Krone zurück nach Großbritannien zu holen.»

«Dieses ikonische Rennen nimmt in der Geschichte von Triumph Racing einen besonderen Platz ein. Brandon Paasch hat mit der Street Triple 765 bei ihrem ersten Einsatz vor zwei Jahren das Daytona 200 gewonnen. Er schreibt dem Motor zu, dass er den Unterschied ausgemacht hat, als er zu seinem dramatischen Sieg fuhr. Es ist derselbe Dreizylinder 765, der die Basis für die Motorräder bildet, die Hickman und Cooper dieses Jahr fahren.»

«Das Daytona 200 ist ein Rennen, das ich nicht nur seit vielen Jahren beobachte, sondern an dem ich auch immer teilnehmen wollte. Endlich alles unter Dach und Fach zu haben, um nicht nur mich, sondern auch "Coopes" als offizielles Triumph-Team an den Start zu bringen, ist fantastisch! Wir fahren dieselben Motorräder, die wir auch bei der Tourist Trophy einsetzen werden. Es ist also ein willkommener zusätzlicher Test», freut sich der 13-fache TT-Sieger.

«Zu sagen, dass ich aufgeregt bin, ist eine Untertreibung. Ich weiß, dass wir mit dem Paket, das wir haben, gute Voraussetzungen für Top-Resultate haben werden. Ich kann es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen und Daytona zum ersten Mal zu erleben.»

«Ich muss mich bei einigen bedanken, die mir geholfen haben, dies alles zu ermöglichen. Triumph Racing, Freedom Road Financial, Faye Ho und dem FHO Racing Team dafür, dass sie mir nicht nur erlaubt haben, mein eigenes Team zum Daytona 200 zu bringen, sondern uns auch unterstützt haben, und natürlich David Robinson von der Bathgate Group. Jeder hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass wir dieses Projekt in Angriff nehmen können.»

«Meine Freude ist riesig, wieder beim Daytona 200 zu starten! Das letzte Mal bin ich hier im Jahr 2008 gefahren, als ich im Hauptrennen Fünfter wurde», erinnert sich Richard Cooper an seinem respektablen Auftritt in den USA. «Dieses Jahr kehre ich mit Triumph und dem PHR Performance Team auf der Street Triple 765 RS zurück. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Team und diesem Motorrad in der Lage sind, Spitzenplätze zu erreichen.»