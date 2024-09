Seitenwagen-TT 2025 mit WM-Dritten Stephen Kershaw

Klaus Klaffenböck, Tim Reeves, Ben Birchall und Todd Ellis haben es bereits getan, im nächsten Jahr stößt auch Stephen Kershaw zum Kreis der Top-Piloten der Seitenwagen-WM, die das Wagnis Tourist Trophy eingehen.

Vor vielen Jahren haben es Klaus Klaffenböck, Tim Reeves und Ben Birchall vorgemacht, nach dem Gewinn der Seitenwagen-Weltmeisterschaft nahmen sie die Herausforderung der Tourist Trophy auf der Isle of Man an und auch auf dem schwierigen Snaefell Mountain Course erwiesen sie sich rasch als Sieganwärter. Während Reeves einmal und Klaffenböck drei Mal gewannen, ist Birchall auf dem besten Weg Dave Molyneux bei der TT als erfolgreichsten Dreiradpiloten abzulösen.

Dieses Jahr wagte sich auch Todd Ellis ins Abenteuer der Tourist Trophy. Der zweifache Weltmeister wusste auch auf unbekanntem Terrain zu überzeugen. Im ersten Lauf über drei Runden auf der über 60 Kilometer langen Strecke blieb er auf Anhieb unter der magischen Grenze von einer Stunde, was den siebenten Platz ergab. Im zweiten Rennen war er auf dem besten Weg zu einem Top-Resultat, als er etwas zu forsch zu Werke ging und seine Angriffslust mit einem Unfall bezahlen musste.

Im nächsten Jahr wird mit Stephen Kershaw ein weiterer Top-Fahrer aus der Weltmeisterschaft sein TT-Debüt bestreiten. «Wir freuen uns, allen mitteilen zu können, dass Kershaw Racing bei der Isle of Man TT 2025 an den Start gehen wird! Wir sind super aufgeregt, diese Nachricht endlich mit allen zu teilen! Steve wird sich wieder mit seinem ehemaligen Beifahrer Stuart Clark zusammentun, der TT-Erfahrung mitbringt», verkündete das Team des zweimaligen WM-Dritten auf Facebook.

Und weiter: «An diesem Wochenende haben wir unseren ersten gemeinsamen Einsatz mit unserem 2019er LCR F2-Gespann, powered by Honda, auf unserer Heimstrecke in East Fortune. Steve und sein aktueller Beifahrer Ryan Charlwood werden wie geplant in Brands Hatch bei der letzten Runde der britischen Seitenwagen-Meisterschaft auf der F1 LCR Yamaha antreten. Vielen Dank an alle für Ihre anhaltende Unterstützung!»