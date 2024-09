Parlamentarische Ehren für TT-Sieger Michael Dunlop

Mit seinen vier Siegen bei der diesjährigen Tourist Trophy löste Michael Dunlop seinen Onkel Joey Dunlop als erfolgreichster Straßenrennfahrer ab. Das blieb auch dem Parlament in Nordirland nicht verborgen.

Viermal hieß dieses Jahr der Gewinner bei den Rennen zur Tourist Trophy Michael Dunlop. Hätte der Nordire im Lauf der Superbikes auf dem Weg zu einem sicheren Sieg nicht das Pech mit dem nicht ordnungsgemäß befestigten Visier gehabt – nachdem er stoppen und den Helm abnehmen musste, um das Visier zu fixieren, kreuzte er als Vierter die Ziellinie – hätten seine Gegner einmal mehr das Nachsehen gehabt.

Der Publikumsliebling aus Ballymoney löschte damit den Rekord an 26 TT-Erfolgen seines tödlich verunglückten Onkels Joey Dunlop aus. Im Alter von 35 Jahren hat «Mickey D» nun 29-Mal bei der TT auf dem Mountain Course gewonnen.

Dunlop wurde am 9. September eine besondere Ehre zuteil. Bei einem speziellen Empfang wurden im nordirischen Parlament in Belfast seine Erfolge gewürdigt.

«Die Geschicklichkeit und der Mut der Rennfahrer, die Geschwindigkeiten von über 220 Meilen pro Stunde erreichen, sind bemerkenswert, und in diesem Jahr stellte Michael auch einen neuen Rundenrekord von 135 Meilen pro Stunde in der Supersport-Kategorie auf», wird der Minister für Gemeinden, Gordon Lyons, im Belfast Newsletter zitiert. «Ich freue mich, Michaels unglaublichen Erfolg bei der Isle of Man TT 2024 zu würdigen.»

«Ich habe keinen Zweifel daran, dass Michael in seiner Karriere weitere Erfolge feiern wird. Seine Leidenschaft und sein Engagement machen ihn zu einem großartigen Botschafter für den Sport und zu einer Inspiration für neue Generationen von Straßenrennfahrern.»

«In diesem Job ist es schwer, von offizieller Seite Anerkennung zu finden, und es ist fantastisch, hier zu sein», freute sich Dunlop über die Ehrung. «Joey war bereits 48, als er seine letzten drei Siege geholt hat. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Alter noch fahren werde. Seinen Rekord zu brechen, war immer mein Ziel, denn Joey ist bis zu einem gewissen Grad der größte Name im Straßenrennsport und der größte Straßenrennfahrer aller Zeiten.»