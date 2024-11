Honda Racing UK auch 2025 mit Harrison und McGuinness

Der dreifachen TT-Sieger Dean Harrison und die TT-Legende John McGuinness und werden auch nächstes Jahr beim North West 200 und der Tourist Trophy auf der Isle of Man die Farben von Honda Racing UK vertreten.

Dean Harrison darf mit seiner ersten Saison als Honda-Werksfahrer mehr als zufrieden sein. Bei der Tourist Trophy erzielte der seit heuer auf der Isle of Man lebende Brite einen zweiten und drei dritte Plätze. Auf diese Erfolge aufbauend strebt der Senior-TT-Sieger von 2019 in der kommenden Saison weitere Siege beim mit Abstand bedeutendsten Straßenrennen an. Neben seinen Road-Racing-Einsätzen wird er 2025 auch in der britischen Supersport-Meisterschaft antreten.

«Nachdem ich heuer bei den Straßenrennen und der britischen Meisterschaft meine Lektionen gelernt habe, freue ich mich, dass ich nächste Saison wieder Teil des Honda-Werkteams sein werde. 2025 werde ich mit derselben Crew zusammenarbeiten, was ein großer Vorteil ist. Ich sehe wie hart sie arbeiten und das ist für mich eine zusätzliche Motivation. Ich werde nichts unversucht lassen, zu gewinnen», verspricht Harrison.

Sein Teamkollege wird erneut die TT-Legende John McGuinness sein. Er wird beim North West 200 und der Tourist Trophy ausschließlich in den Klassen Superstock und Superbike antreten. Seine Rückkehr auf das Podium beim diesjährigen North West 200 kam unerwartet und war damit zweifellos der Höhepunkt seiner 34. Saison im Motorradrennsport. Geht s nach dem 52-jährigen Briten, möchte er auch nächstes Jahr Geschichte schreiben.

«Es gibt nichts, was mich stolzer macht, als mein Honda-Oberteil anzuziehen, für dieses Team zu fahren und die Marke zu repräsentieren», weiß McGuinness um die große Ehre, für den größten Motorradhersteller zu fahren. «Für dieses Team das Beste zu geben, was ich kann, und selbst eine gute Leistung zu erbringen, das bedeutet alles für mich. Ich könnte nicht glücklicher sein, die Gelegenheit zu bekommen, dies noch ein Jahr lang zu tun.»

«Dieses Jahr war wirklich erstaunlich. Ich wusste immer, dass ich noch zu einem weiteren Podium fähig wäre, aber als es beim North West 200 tatsächlich soweit war, war es traumhaft. Ich bin einfach superstolz und aufgeregt, mit Honda weiter zu machen und bald mit den Tests zu beginnen.»