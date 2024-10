Manx GP und Classic TT 2025 vom 17. bis 29. August

Die Classic TT kehrt auf die Isle of Man zurück

Zur Freude der Fans der Rennen zum Manx Grand Prix wird das Format auf zwölf Tage verlängert. Wie vom «Department for Enterprise» auf der Isle of Man jetzt bestätigt wird, kehrt auch die Classic TT zurück.

Seit 1930 wird auf der Isle of Man neben der Tourist Trophy auch der Manx Grand Prix ausgetragen. Die Rennen, die den Amateuren vorbehalten ist, bildet seit damals als Sprungbrett für spätere TT-Sieger oder Weltmeister. Motorsportgrößen wie Goff Duke, Bob McIntyre, Phil Read, Robert Dunlop, Carl Fogarty oder Michael Dunlop haben sich bei dieser Veranstaltung ihre ersten nennenswerten Sporen verdient.

Das «Department for Enterprise» auf der Isle of Man hat jetzt angekündigt, dass der Manx Grand Prix 2025 von Sonntag, dem 17. August, bis Freitag, dem 29. August, stattfinden wird, wobei sowohl der Manx GP, als auch die wiedereingeführte Classic TT nebeneinander laufen werden. Vier Amateurrennen sind für moderne Maschinen eingeplant, während fünf Rennen unter dem klassischen Banner ausgetragen werden sollen.

Das Ministerium für Wirtschaftlich Angelegenheiten sieht sich verpflichtet, den Manx Grand Prix auch in Zukunft zu unterstützen, weil er einen wichtigen Teil des Motorsporterbes der Insel darstellt.

Für das kommende Jahr wurde den Forderungen zahlreicher Hotelbetreiber und Geschäftstreibenden entsprochen und die Veranstaltung von neun auf zwölf Tage verlängert. An den ersten drei Tagen des neuen Zeitplans (17.-19. August) findet das Qualifying für den Manx GP statt, bevor am Mittwoch, 20. August, das erste Qualifying der Classic TT über die Bühne geht. An den beiden folgenden Tagen werden die Qualifying-Sitzungen kombiniert.

Der erste Renntag ist Samstag, der 23. August, mit zwei Rennen (Supertwin Manx GP und Supersport Manx GP), denen ein weiteres Classic TT-Qualifying folgt. Zwei Tage später (25. August) stehen die letzten beiden Manx-GP-Rennen (Junior Manx GP und Senior Manx GP) auf dem Programm sowie eine weitere Qualifikationsphase für die Classic TT.

Danach werden die fünf Classic TT-Rennen an zwei Tagen ausgetragen.

Am Mittwoch, dem 27. August, werden das Formel 1 TT-Rennen, das Lightweight TT-Rennen und das Historic Junior TT-Rennen ausgetragen; danach folgt ein Ruhetag, bevor am letzten Tag, Freitag, 29. August, die Rennen der Historic Senior TT und Classic Senior TT den Höhepunkt der Rennwoche bringt. Am Schlusstag finden aber nicht nur die Rennen, sondern auch eine TT-Parade mit klassischen Maschinen statt.

«Das Wiedereinführung der Classic TT soll zusätzliche Besucher, für die es noch Kapazitäten im Tourismussektor der Insel gibt, anlocken. Sie soll in erster Linie dazu beitragen, dass die Besucherzahlen wieder auf den Stand vor der Coronavirus-Pandemie zurückkehren und die Einnahmen aus der Veranstaltung deutlich steigen», wird ein Sprecher des Ministeriums auf Manx Radio zitiert.

«Die Entscheidung für diese strategische Maßnahme ist das Ergebnis einer internen Überprüfung mit den wichtigsten Interessengruppen, um sicherzustellen, dass ein zweites Mountain Course Event pro Jahr angesichts steigender Kosten und sinkender Besucherzahlen finanziell tragbar ist. Angesichts des deutlich gestiegenen weltweiten Interesses an der Tourist Trophy wird das Ministerium versuchen, diesen Schwung durch die Rückkehr der Classic TT zu nutzen.»