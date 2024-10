Conor Cummins kommt bei Burrows Engineering unter

Noch während der Tourist Trophy verkündete Conor Cummins die Trennung von Padgett’s Honda. Für die nächste Straßenrennsaison einigte sich der großgewachsene Manxman mit dem Team Burrows Engineering.

Bei der diesjährigen Tourist Trophy sorgte Conor Cummins mit einer ungewöhnlichen Entscheidung für großes Aufsehen. Nach dem ersten Superstock-Rennen, das er an der achten Stelle beendet hatte, entschloss sich der Honda-Pilot, das Team Milenco by Padgett’s Motorcycles mit sofortiger Wirkung zu verlassen. Gründe für diesen Schritt blieb er schuldig.

Nach einer längeren Pause erhielt Cummins für die Armoy Road Races von FHO BMW Ende Juli die Gelegenheit, eines ihrer Motorräder einzusetzen. Zu einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Team von Faye Ho kam es danach allerdings nicht.

Trotz seiner 38 Jahre sind seine Dienste nach wie vor gefragt. In der kommenden Saison wird der beliebte Fahrer von der Isle of Man beim North West 200, der Tourist Trophy und einigen ausgesuchten Rennen zur britischen Superstock-Meisterschaft auf einer BMW M1000RR des Teams Burrows Engineering/RK Racing sitzen.

Nach dem zweiten TT-Podium des nordirischen Teams durch Dominic Herbertson ist der Teamchef und ehemalige Rennfahrer John Burrows überzeugt, mit Cummins bei der Tourist Trophy weitere Top-3-Platzierungen erreichen zu können. Viermal als Zweiter und achtmal als Dritter stand der sechstschnellste Fahrer auf dem Snaefell Mountain Course bei der TT bereits auf dem Siegertreppchen.

«Conor an Bord zu haben, ist etwas, worüber wir uns alle sehr freuen», teilte Burrows mit. «Wir kennen uns seit 2006, als ich selbst noch Rennen fuhr und Conor seine ersten Erfahrungen auf den irischen Straßen machte, seitdem sind wir Freunde geblieben. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal mit ihm über eine Unterschrift für das Team unterhalten würde.»

«Als Team sind wir hocherfreut, einen so guten Fahrer bei uns zu haben, es fühlt sich alles richtig an. Für uns ist es ein Zeichen der Entschlossenheit, jemanden vom Kaliber eines Conor zu verpflichten. Das Feuer in Conor ist wieder entfacht und er will nach diesem für ihn unglücklich verlaufenen Jahr beweisen, dass er immer noch zu großen Taten fähig ist.»

«Ihn an Bord zu haben, stärkt auch unsere Verbindungen zur Isle of Man, weil Charlotte Richardson, unser Titelsponsor von RK Racing, wie Conor Manx ist. Sie hält die Räder am Laufen, es ist also eine perfekte Verbindung für alle Beteiligten.»

«John und ich kennen uns schon lange aus seiner Zeit als Rennfahrer. Ich habe großen Respekt vor ihm, sowohl als Pilot, als auch als Teammanager, deshalb bin ich überglücklich, dass ich für das Team Burrows Engineering by RK Racing unterschrieben habe», sagte Cummins.

«Ich habe die letzten Jahre viel Zeit auf Honda-Maschinen verbracht, also wird die BMW für mich eine neue Herausforderung sein. Ich habe aus nächster Nähe erlebt, wie stark diese Maschinen bei der TT sind. Nachdem ich bei den Armoy Road Races bei FHO Racing bereits eine BMW fahren durfte, kann ich es kaum erwarten, Johns Motorrad zu fahren.»

«Es wird ein kompletter Neustart für mich und ein neues Kapitel in meiner Karriere», gibt Cummins zu bedenken. «Es gibt keinen Druck seitens des Teams. John will nur, dass ich es genieße, sein Motorrad zu fahren, aber wir haben beide Ziele, die wir erreichen wollen. Die Ergebnisse werden mir nicht geschenkt. Wir werden hart arbeiten müssen, um wieder auf das TT-Podium zu kommen.»