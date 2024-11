Julian Trummer: «Freue mich wirklich auf Macau GP»

Bis auf vier Runden beim Manx Grand Prix saß Julian Trummer seit der Tourist Trophy im Juni nicht mehr auf einem Motorrad, bevor er vor dem Macau GP noch schnell auf dem Pannonia Ring testen konnte.

Am kommenden Samstag geht es für Julian Trummer verspätet zum Macau Motorcycle Grand Prix. Seine Konkurrenten aus Großbritannien, Finnland, Frankreich und Italien sind zu diesem Zeitpunkt längst in der chinesischen Spielermetropole eingelangt. «Wirtschaftlich ist es eine herausfordernde Zeit, ich muss mich um meine Firma kümmern», erzählt der Österreicher. «Ich werde nur einige Fototermine verpassen, aber das ist nicht weiter schlimm.»

Weil er seit der Tourist Trophy kaum zum Fahren gekommen war, nutzte Trummer die Gelegenheit, zwei Tage auf dem Pannonia Ring zu testen. «Beim Manx Grand Prix habe ich nur vier Runden gedreht, deshalb war ich froh, dass ich jetzt nochmals auf mein Motorrad steigen konnte. Die Zeiten haben gepasst, ich fühle mich für den Macau Grand Prix bereit. Um ehrlich zu sein, ich freue mich wirklich darauf.»

Bei seinem dritten Auftritt beim Einladungsrennen in der früheren portugiesischen Enklave hofft der 33-jährige Steirer auf mehr Glück als letztes Jahr. «Nach dem achten Platz im Training haben sich Motorprobleme eingeschlichen, die wir nicht mehr in den Griff bekommen haben. Heuer sollte es besser laufen. Das Team Jackson Racing hat für mich extra ein Superstock-Motorrad neu aufgebaut. Ich gehe also mit viel Optimismus ins Rennwochenende.»

«Ein gutes Resultat sollte durchaus im Bereich des Möglichen sein», ist der Honda-Pilot überzeugt, der vor zwei Jahren den Macau Motorcycle Grand Prix an der sechsten Stelle beendet hatte und dieses Jahr als einziger deutschsprachiger Fahrer von den Organisatoren eine der begehrten Einladungen erhielt. «In erster Linie möchte ich trotz fehlender Fahrpraxis meine Rundenzeiten verbessern, der Rest ergibt sich dann von alleine.»

Teilnehmerliste Macau Motorcycle GP 2024

2 – Paul Jordan (GB), Honda

3 – Martin Morris (GB), Honda

5 – Craig Neve (GB), BMW

6 – Sam West (GB), BMW

8 – Michael Rutter (GB), BMW

22 – Paul Williams (GB), Yamaha

23 – Marcus Simpson (GBM), Honda

24 – Amalric Blanc (F), Honda

25 – Davey Todd (GB), BMW

32 – Luca Gottardi (I), BMW

38 – Erno Kostamo (FIN), BMW

44 – Rob Hodson (GB), Honda

54 – David Johnson (GB), Suzuki

64 – Matt Stevenson (GB), Kawasaki

67 – Michael Evans (GBM), Kawasaki

88 – Peter Hickman (GB), BMW

91 – Julian Trummer (A), Honda

119 – Kris Duncan (GB), Yamaha

174 – Laurent Hoffmann (B), BMW

361 – Ryan Whitehall (GB), Yamaha

Zeitplan (Ortszeit)

Donnerstag, 14. November

07.45 – 08.30 Uhr Freies Training

Freitag, 15. November

07.45 – 08.30 Uhr Qualifying 1

16.15 – 17.00 Uhr Qualifying 2

Samstag, 16. November

07.20 – 07.40 Uhr Warm-up

09.30 – 10.15 Uhr Rennen (12 Runden)