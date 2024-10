Besonderer Empfang für Michael Dunlop in Ballymoney

Als Anerkennung seiner historischen Bestmarke, die er dieses Jahr bei der Tourist Trophy markierte, erfuhr der 35-jährige Michael Dunlop in seiner nordirischen Heimatstadt Ballymoney eine spezielle Ehrung.

Mit seinem Erfolg im ersten Supersport-Rennen egalisierte Michael Dunlop dieses Jahr die Bestmarke von 26 TT-Siegen seines legendären Onkels Joey Dunlop. Im Lauf der Rennwoche auf der Isle of Man sollten noch drei weitere dazu kommen. 29-mal ging der 35-jährige Nordire bei der Tourist Trophy als Triumphator hervor und ist jetzt bei der wichtigsten Straßenrennsportveranstaltung der erfolgreichste Fahrer in der über hundertjährigen Geschichte.

In seiner nordirischen Heimatstadt Ballymoney wurde Dunlop, der seinen Vater Robert, seinen Bruder William und seinen Onkel Joey durch Rennunfälle verloren hat, eine spezielle Ehrung zuteil. Der beim Publikum äußerst beliebte Sportler führte eine Parade an, die über die Main Street und High Street in die Townhead Street führte, wo zwei seiner TT-Sieger-Motorrädern vor dem Rathaus von Ballymoney für alle sichtbar ausgestellt sein waren.

Die Motorsportfans hatten die Möglichkeit, an einer Fragerunde mit ihrem Idol teilzunehmen, in der er über den TT-Rekord seines Onkels Joey, seine Ziele für die Zukunft und darüber sprach, was es für ihn bedeutet, mit Tausenden seiner Anhänger in seiner Heimatstadt zu feiern bevor ihm zu Ehren ein spezieller Empfang für geladene Gäste in der Stadthalle stattfand.

Später eröffnete die Road-Racing-Legende eine neue Ausstellung im Ballymoney Museum, in der eine Reihe von faszinierenden Gegenständen und Fotos aus seiner glanzvollen TT-Karriere gezeigt werden. Den Abschluss der Feier bildete ein spektakuläres Feuerwerk, das Dunlop am Samstagabend auf dem Ballymoney Showground zündete. Es beendete den denkwürdigen Abend in der 9000-Seelen-Stadt, die ein Synonym für den legendären Namen Dunlop ist.